مقتل 11 فردًا من قوات الأمن الأفغانية في حادثين منفصلين

كابول- (د ب أ):

ذكر مسؤولون أفغان، اليوم الخميس، أن 11 فردا من قوات الامن الافغانية قتلوا في حادثين منفصلين بجنوب وشرق البلاد.

وقتل خمسة جنود في الجيش واثنين من ضباط الشرطة، بعد أن شنت عناصر من طالبان هجوما - استمر لمدة ساعات - على قاعدة عسكرية في إقليم قندهار جنوبي البلاد، بدأ مساء أمس الاربعاء.

من جانبه، قال محمد رادمانيش، وهو متحدث باسم وزارة الدفاع الافغانية، لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، إن حركة طالبان هاجمت قاعدة مشتركة للجيش والشرطة في منطقة مانو بقندهار. كما قام أحمد ضياء دوراني، وهو متحدث باسم شرطة قندهار، بتأكيد وقوع الهجوم وحصيلة القتلى.

وأوضح رادمانيش، أن الهجوم تم صده بعد وصول تعزيزات جديدة ودعم جوي إلى المكان، مضيفا أن هناك 20 متمردا لقوا حتفهم، كما تعرض 15 آخرون لاصابات خطيرة.

من ناحية أخرى، قُتل أربعة من أفراد الشرطة المحلية وأصيب اثنان آخران في حادث انفجار قنبلة زُرعت على جانب الطريق، في منطقة خوجيانى بإقليم نانجارهار شرقي البلاد، مساء أمس الاربعاء، بحسب ما ذكره مكتب حاكم الاقليم.

ويشار إلى أن هناك ارتفاع في أعداد الضحايا بين صفوف قوات الأمن الأفغانية، في الوقت الذي تقاتل فيه حركة تمرد قوية في أنحاء البلاد.