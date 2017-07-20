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نائب وزير الزراعة: استثناء صغار المربين من تكلفة الترخيص

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مصراوي Masrawy

نائب وزير الزراعة: استثناء صغار المربين من تكلفة الترخيص

04:46 م الخميس 20 يوليو 2017

نائب وزير الزراعة: استثناء صغار المربين من تكلفة الترخيص

كتب- أحمد مسعد:
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الخميس، تطبيق حزمة تسهيلات جديدة لإحياء مشروع "البتلو"، للتيسير على شباب الخريجين وصغار المربين، حيث تقرر استثناء شباب الخريجين وصغار المربين من شرط ترخيص المزرعة، ما دام القرض، الذي تقدموا بطلبه لا يتجاوز 20 رأسًا.

وقالت الدكتور منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة، إن حزمة الإجراءت الذي طُرحت اليوم الخميس، وتم الموافقة عليها، تصُب في صالح المتقدمين، لافتةً إلى أنه تم استثناء صغار المربيين من طالبات الترخيص بحدٍ أدنى 400 ألف جنيه أو ما يعدلها 20 رأسًا.

وأضافت محرز، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الطلبات التي تتجاوز الحد المذكور سوف تُعامل كمشاريع استثمارية كبرى، مشيرةً إلى أن الدولة تدعم الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية قدر المستطاع.

وأعلنت نائب وزير الزراعة، أنه تم تحصين ما يقرُب من مليون رأس ماشية على مستوى 13 محافظة من قبل الإدارة العامة لخدمات الطب البيطري، لتخفيف العبء عن كاهل الفلاح والمربي البسيط.

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مصراوي Masrawy

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