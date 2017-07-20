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صاحب أرخص ساندوتش فول وفلافل: «ربنا بيراضيني»

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صاحب أرخص ساندوتش فول وفلافل: «ربنا بيراضيني» صاحب أرخص ساندوتش فول وفلافل: «ربنا بيراضيني»

التحرير

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طوال 5 سنوات متتالية، لم يرتفع ثمن "ساندوتش" الفول والفلافل بمطعم محمود مدحت بكفر الشيخ رغم ارتفاع الأسعار بوتيرة سريعة، مثبتا السعر عند 75 قرشا.

"الحمد لله ربنا بيراضيني"، يقول "محمود" إنه يحقق ربحا جيدا رغم بيعه للسنادوتش بـ75 قرشا رغم أن تكلفة الواحد تصل إلى 50 قرشا، لافتا بأنه يخصص سندوتشان بالمجان لغير القادرين "لازم نحس بعض".

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وأضاف "الناس اللي بتبيع سندوتش الفول بسعر مبالغ فيه يتبعون منهج خاطئ"، موكدا ضرورة مراعاة ظروف البسطاء "مش هناكل في بعض".

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يتوقف الشاب عن الكلام ثوانٍ معدودة ليتذكر مقولة والده عندما افتتح المحل منذ 20 عاما "أغلب الزباين طلبة وموظفين.. هغلي عليهم إزاي!"، موضحا أنه يسير على خطاه "زرع جوايا القناعة والرضا".

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وناشد "محمود" أصحاب المطاعم بخفض الأسعار والاكتفاء بهامش ربح جيد، ومراعاة ظروف المواطنين، مبديا دهشته "سعر ساندوتش الفول وصل لرغيف الكبدة".

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التحرير

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