نائب دار السلام: تطوير «عزبة خير الله» يشمل نقل بعض سكانها إلى حي الأسمرات

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قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة دار السلام بالقاهرة، إن عزبة خير الله، من أشد المناطق فقرا في دار السلام، وإنه طالب بتطوير العزبة، وتم البدء في تطويرها، حيث يتم نقل سكان المناطق الأشد خطورة إلى حي الأسمرات بالمقطم وتسليمهم شققا مناسبة.

وأضاف اليوم الخميس، أنه طالب بإنشاء محور للدخول والخروج من عزبة خير الله، ووافق وزير النقل عليه، وحددت اللجنة المختصة، الأماكن التي سيتم إنشاء المحاور بها، لحل مشكلة تكدس السيارات بدار السلام، خاصة بكوبري الملأة وأبو طالب.

وأوضح أنه بعد إزالة المباني الأشد خطورة، سيتم صرف أكثر من 65 مليون جنيه على «المتخللات» واستغلالها الاستغلال الأمثل، وإنشاء وحدات صحية للعزبة، وملاعب رياضية.

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وأشار إلى أنه طالب باستكمال شارع المحجر ليكون محورا آخر للدخول إلى عزبة خير الله، وتطوير شارع الإمامين، وربطه بشارع الخيالة، وشارع أبو أشرف ليكون محورا آخر للدخول والخروج من العزبة.

ولفت إلى أنه حصل على 65 مليون جنيها من صندوق تطوير العشوائيات لتطوير المنطقة في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تطبيق برنامج تكافل وكرامة بالدائرة.