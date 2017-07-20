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فرج عامر: تقدمت بـ6 مشروعات قوانين في دور الانعقاد الثاني أقر منهم 2 فقط

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فرج عامر: تقدمت بـ6 مشروعات قوانين في دور الانعقاد الثاني أقر منهم 2 فقط فرج عامر: تقدمت بـ6 مشروعات قوانين في دور الانعقاد الثاني أقر منهم 2 فقط

التحرير

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قدم النائب محمد فرج عامر كشف حساب عن مشروعات القوانين التي تقدم بها خلال دور الانعقاد الثاني، موضحًا أنه تقدم بـ6 مشروعات قوانين، تم إقرار قانونين فقط منهم، هما الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون الرياضة.

وأضاف اليوم، الخميس، أنه لم يتم إقرار أربعة قوانين، هم: تغليظ عقوبة سرقة الآثار، وقانون تشكيل المجلس القومي للأمومة والطفولة، وقانون المجلس الوطني للشباب، ومشروع قانون المفوضية الوطنية للحقيقة والعدالة والمصالحة الوطنية.

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وأوضح أنه قدم مدونة السلوك البرلماني في دور الانعقاد الأول، ولم يتم إقرارها، لافتاً إلى أن هذه القوانين، هي استحقاقات دستورية نص عليها الدستور بعينها، وهي جاهزة للإقرار بعد أن انتهت مناقشاتها في اللجان النوعية للبرلمان.

وطالب عامر البرلمان بسرعة إقرار القوانين المقدمة منه، حيث أن هذه القوانين تعد استكمالاً للخارطة الدستورية، وتساهم في استكمال المؤسسات الدستورية والتشريعية، وبدونها لن تستكمل مؤسسات الدولة.

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التحرير

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