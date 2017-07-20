الحكومة توافق على إسناد إنشاء سوق "التونسي" لمحافظة القاهرة

كتب - محمد غايات :

وافق مجلس الوزراء، على إسناد عملية إنشاء سوق التونسي الحضاري لمحافظة القاهرة، على أن يتم الإنشاء بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات، و يستغرق التنفيذ 12 شهراً من تاريخ التعاقد.

ويأتي ذلك نظراً للحاجة لسرعة تنفيذ سوق بديل لسوق التونسي الحالي في ضوء أهمية إعادة بناءه على نحو متطور يتضمن وسائل الحماية من الحرائق لضمان عناصر الأمان.

كما وافق مجلس الوزارء، في اجتماع المجلس الأسبوعي الذي عقد اليوم الخميس، على طلب وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والموارد المائية والري لتعديل موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 49 المنعقده بتاريخ 20 اكتوبر 2016 بخصوص الأعمال الإضافية والأعمال المستجدة لمشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية والمدرجة بخطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لتصبح "الموافقة على إدراج مشروع بمسمى إستكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة بالإسكندرية المرحلة الأولى بخطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ خلال الأعوام من 2017 إلى2020 وطرحه بمناقصة عامة.

وافق المجلس أيضاً على طلب محافظة البحر الأحمر إستخدام جزء من الفوائض المتراكمة فى حساب صندوق الإسكان الإقتصادى لصرف تعويض فروق الأسعار لبعض المقاولين المتعاقد معهم لتنفيذ مشروع الإسكان القومي بالمحافظة.

وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 3/7/207 بشأن الإسناد بالأمر المباشر وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد 24 مشروعاً.

وتتضمن المشروعات تنفيذ اعمال المرافق لمنطقة الاسكان الاجتماعي بمدينة بورسعيد وتشمل 8400 وحدة سكنية على مساحة 202 فداناً، وتنفيذ مشروع محطة مياه المنشية 2 بمحافظة الإسكندرية بطاقة انتاجية 200 ألف م3/يوم، تنفيذ عدد 3 محطات مياه شرب بنظام الترشيح بطاقة 90 ل/ث بالقناطر الخيرية، إنشاء 3 مراكز طبية بجامعة المنصورة تتضمن تخصصات النساء والتوليد وجراحة العظام وطب وجراحة المخ والأعصاب، وإستكمال تطوير متحف محمد محمود خليل وحرمه.