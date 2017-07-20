أخبار عاجلة

القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة -
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يطالب الجهات الحكومية بسداد مستحقات البترول والكهرباء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يطالب الجهات الحكومية بسداد مستحقات البترول والكهرباء

04:20 م الخميس 20 يوليو 2017

رئيس الوزراء يطالب الجهات الحكومية بسداد مستحقات البترول والكهرباء

كتب - محمد غايات:

شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على قيام جميع المؤسسات والجهات الحكومية بسداد كافة الالتزامات المتأخرة المستحقة عليهم لصالح قطاعى البترول والكهرباء، أخذاً في الاعتبار الاعباء المالية التي يتحملها القطاعين من أجل توفير الخدمة بكفاءة، موجها باتخاذ أجراءات قانونية صارمة تجاه المسئول فى أى مؤسسة أوجهة حكومية تحصل على التيار الكهربائى بشكل غير قانوني.

وعرض وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين خلال الاجتماع، تقريراً حول تجربة الرائدات الريفيات، والتى تعمل بها أكثر من 14 ألف رائدة على مستوى قرى الجمهورية، مشيراً إلى طبيعة العمل الخاصة بهن ودورهم فى تفعيل دور الرائدة الريفية في الإتصال المباشر مع السيدات بالقرى للتوعية بالممارسات الصحية السليمة وتعريفهن بالخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية ورعاية الطفل.

وتم خلال الاجتماع الاشادة بنتائج التجربة في شكلها المجمل، والاشارة إلى إمكانية التوسع في تطبيقها والاستفادة بها بما يخدم أهداف المنظومة الصحية بشكل أكبر من خلال زيادة أعداد الرائدات خلال الفترة المقبلة وبما يمكن من التواصل مع شريحة أكبر في المجتمع، هذا فضلاً عن بحث تنفيذ آليات تحقق الإدارة الجيدة لها، والإهتمام بالتدريب المستمر للرائدات الريفيات ووضع ضوابط لعملهن والحرص على المراجعة والتقييم المستمر للتجربة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تشكر "محلب" لإعداده تقرير إنجازات " في 3 سنوات"

    أخبار

  • الحكومة: إصدار عملات تذكارية بمناسبة مرور 150 عامًا على القاهرة الخديوية

    أخبار

  • الحكومة توافق على تعديل قانون الرقابة الإدارية وجعلها تابعة لـ"الرئاسة"

    أخبار

  • رئيس الوزراء: تطبيق قانون "تقنين الأراضي" الأسبوع المقبل

    أخبار

إعلان

cf26b1ab56.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية