رئيس الوزراء يطالب الجهات الحكومية بسداد مستحقات البترول والكهرباء

كتب - محمد غايات:

شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على قيام جميع المؤسسات والجهات الحكومية بسداد كافة الالتزامات المتأخرة المستحقة عليهم لصالح قطاعى البترول والكهرباء، أخذاً في الاعتبار الاعباء المالية التي يتحملها القطاعين من أجل توفير الخدمة بكفاءة، موجها باتخاذ أجراءات قانونية صارمة تجاه المسئول فى أى مؤسسة أوجهة حكومية تحصل على التيار الكهربائى بشكل غير قانوني.

وعرض وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين خلال الاجتماع، تقريراً حول تجربة الرائدات الريفيات، والتى تعمل بها أكثر من 14 ألف رائدة على مستوى قرى الجمهورية، مشيراً إلى طبيعة العمل الخاصة بهن ودورهم فى تفعيل دور الرائدة الريفية في الإتصال المباشر مع السيدات بالقرى للتوعية بالممارسات الصحية السليمة وتعريفهن بالخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية ورعاية الطفل.

وتم خلال الاجتماع الاشادة بنتائج التجربة في شكلها المجمل، والاشارة إلى إمكانية التوسع في تطبيقها والاستفادة بها بما يخدم أهداف المنظومة الصحية بشكل أكبر من خلال زيادة أعداد الرائدات خلال الفترة المقبلة وبما يمكن من التواصل مع شريحة أكبر في المجتمع، هذا فضلاً عن بحث تنفيذ آليات تحقق الإدارة الجيدة لها، والإهتمام بالتدريب المستمر للرائدات الريفيات ووضع ضوابط لعملهن والحرص على المراجعة والتقييم المستمر للتجربة.