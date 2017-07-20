384 طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بمكاتب تنسيق "عين شمس" اليوم

كتبت- عايدة رضوان:

أعلن مسؤولو معامل التنسيق التابعة لجامعة عين شمس، أن إجمالي طلاب الثانوية العامة الذين تقدموا بطلبات التحاق بالجامعات والمعاهد، الخميس، خلال رابع أيام المرحلة الأولى للتنسيق، بلغ حوالي 384 طالب وطالبة، بواقع 97 طالب وطالبة بمعامل كلية الآداب، و140 بمعامل كلية الحاسبات والمعلومات، و40 طالب وطالبة بمعامل تنسيق كلية الهندسة، و8 بمدينة الطلبة، و57 بكلية البنات، و42 بكلية الزراعة".

وضمت مكاتب التنسيق التابعة لجامعة عين شمس، 6 مكاتب تم الإعلان عن 5 منها على الموقع الرسمي لوزراة التعليم العالي، وهي:" كلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الآداب، وكلية الهندسة، وكلية البنات، وكلية الزراعة"، فضلًا عن معمل مدينة الطلبة، الكائن بالعباسية داخل حرم المدينة الجامعية، والذي لم يتم الإعلان عنه، مما يوضح انخفاض نسبة من قاموا بتقديم طلباتهم بمعامل المدينة، على حد قول مسؤول المعمل.

وجاء الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى، لشعبة علمي علوم، 390 درجة بواقع 95.1 %، أما الشعبة الهندسية، فجاءت 374 درجة بواقع 91.2%، أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية، 326 درجة بواقع 79.5%.

وحددت الوزارة، شرائح مجموع يومية لتسجيل الطلاب: بالنسبة للمجموعة العلمية "شعبة العلوم" - علمي علوم - تقرر أن يكون اليوم الإثنين 17 يوليو للحاصلين على مجموع 403 درجات فأكثر، والثلاثاء 18 يوليو للحاصلين على مجموع 399 درجة لأقل من 403 درجات، والأربعاء 19 يوليو للحاصلين على مجموع 396 درجة لأقل من 399 درجة، والخميس 20 يوليو للحاصلين على مجموع 392 درجة لأقل من 396 درجة، والجمعة 21 يوليو للحاصلين على مجموع 390 درجة لأقل من 392 درجة.

وبالنسبة للمجموعة العلمية "الشعبة الهندسية" - علمى رياضة - تقرر أن يكون اليوم الاثنين للحاصلين على مجموع 396.5 درجة فأكثر، والثلاثاء 18 يوليو للحاصلين على مجموع 389.5 درجة لأقل من 396.5 درجة، والأربعاء 19 يوليو للحاصلين على مجموع 384 درجة لأقل من 389.5 درجة، والخميس 20 يوليو للحاصلين على مجموع 378.5 درجة لأقل من 384 درجة، والجمعة 21 يوليو للحاصلين على مجموع 374 درجة لأقل من 378.5 درجة.

أما المجموعة الأدبية فقد تقرر أن يكون اليوم الإثنين 17 يوليو للحاصلين على مجموع 373 درجة فأكثر، والثلاثاء 18 يوليو للحاصلين على مجموع 359 درجة لأقل من 373 درجة، والأربعاء 19 يوليو للحاصلين على مجموع 347.5 درجة لأقل من 359 درجة، والخميس 20 يوليو للحاصلين على مجموع 336 درجة لأقل من 347.5 درجة، والجمعة 21 يوليو للحاصلين على مجموع 326 درجة لأقل من 336 درجة.