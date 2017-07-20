أخبار عاجلة

القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة -
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مصرع طالب سقط من أعلى منزله في الدقهلية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع طالب سقط من أعلى منزله في الدقهلية

04:27 م الخميس 20 يوليو 2017

مصرع طالب سقط من أعلى منزله في الدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

لقي طالب مصرعه إثر سقوطه من أعلى منزله، في إحدى قرى مركز ميت غمر، عقب مشادة مع جاره، اتهمه فيها بالتحرش بزوجة نجله، فيما اتهم والده، جاره بالتسبب في وفاته.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام، بوصول "محمد. م. م، 21 عامًا"، طالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة جامعة الدلتا، ومقيم قرية جصفا التابعة للمركز جثة هامدة إدعاء سقوط من مكان مرتفع.

انتقل ضباط مباحث مركز ميت غمر بقيادة المقدم محمد الحسيني، رئيس المباحث، وبسؤال والده "محمود م. ع"، 55 عامًا، موظف، قرر بأنه فوجئ بحضور جاره "عبدالمنعم. ح. م، 56 عامًا، صاحب محل بقالة إلى منزله ونشبت بينهما مشادة كلامية واعتدى عليه وعلى نجله بالسب، وهددهم بالتقدم ببلاغ ضد نجله بدعوى قيامه بالتحرش بـ"أسماء. ط. ا، 24 عامًا، ربة منزل زوجة نجله وإلقاء قطع من الحجارة على نافذة غرفتها.

وأضاف أنه أثناء ذلك فوجئ بسقوط نجله من أعلى سطح الطابق الثالث، الذي كان متواجد بشقتهم بالطابق الثالث بمفرده، متهمًا جاره صاحب محل البقالة بالتسبب في وفاة نجله.

وباستدعاء المشكو في حقه حضر وبرفقته زوجة نجله، وبسؤالهما، قررا بأنه أثناء هروب المتوفي خشية افتضاح أمره، اختل توازنه وسقط.

وأضافت زوجة نجله بأن المتوفي اعتاد منذ أيام، على إلقاء الحجارة على نافذة غرفة نومها، للتحرش بها.

وحرر المحضر رقم 7623 لسنة 2017 إداري المركز، وبالعرض على النيابة العامة كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع عامل إثر سقوط "دقاق أعمدة خرسانية" فوقه في الدقهلية

    أخبار

  • العثور على جثة فلاح في أرضه بالدقهلية

    أخبار

  • القبض على 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار بالغربية

    أخبار

  • سائق توك توك يطعن شخصًا لعلاقة آثمة بينه وزوجته بالدقهلية

    أخبار

إعلان

77e8fd8644.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية

القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية

عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ

عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ

سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي

سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي

الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا

الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا