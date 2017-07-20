مصرع طالب سقط من أعلى منزله في الدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

لقي طالب مصرعه إثر سقوطه من أعلى منزله، في إحدى قرى مركز ميت غمر، عقب مشادة مع جاره، اتهمه فيها بالتحرش بزوجة نجله، فيما اتهم والده، جاره بالتسبب في وفاته.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام، بوصول "محمد. م. م، 21 عامًا"، طالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة جامعة الدلتا، ومقيم قرية جصفا التابعة للمركز جثة هامدة إدعاء سقوط من مكان مرتفع.

انتقل ضباط مباحث مركز ميت غمر بقيادة المقدم محمد الحسيني، رئيس المباحث، وبسؤال والده "محمود م. ع"، 55 عامًا، موظف، قرر بأنه فوجئ بحضور جاره "عبدالمنعم. ح. م، 56 عامًا، صاحب محل بقالة إلى منزله ونشبت بينهما مشادة كلامية واعتدى عليه وعلى نجله بالسب، وهددهم بالتقدم ببلاغ ضد نجله بدعوى قيامه بالتحرش بـ"أسماء. ط. ا، 24 عامًا، ربة منزل زوجة نجله وإلقاء قطع من الحجارة على نافذة غرفتها.

وأضاف أنه أثناء ذلك فوجئ بسقوط نجله من أعلى سطح الطابق الثالث، الذي كان متواجد بشقتهم بالطابق الثالث بمفرده، متهمًا جاره صاحب محل البقالة بالتسبب في وفاة نجله.

وباستدعاء المشكو في حقه حضر وبرفقته زوجة نجله، وبسؤالهما، قررا بأنه أثناء هروب المتوفي خشية افتضاح أمره، اختل توازنه وسقط.

وأضافت زوجة نجله بأن المتوفي اعتاد منذ أيام، على إلقاء الحجارة على نافذة غرفة نومها، للتحرش بها.

وحرر المحضر رقم 7623 لسنة 2017 إداري المركز، وبالعرض على النيابة العامة كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.