أخبار عاجلة

القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة -
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

المرصد: مقتل 28 جنديًا سوريًا في كمين بالقرب من دمشق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المرصد: مقتل 28 جنديًا سوريًا في كمين بالقرب من دمشق

04:21 م الخميس 20 يوليو 2017

المرصد: مقتل 28 جنديًا سوريًا في كمين بالقرب من دمشق

فتاة تسير بالقرب من مبنى دمره القصف في بلدة عين تر

(أ ف ب):

قتل 28 جنديا سوريًا في كمين نصبه لهم أحد الفصائل المقاتلة النافذة في الغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة دمشق خلال محاولتهم شن هجوم، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن الكمين نصبه جيش الإسلام فيما كانت القوات النظامية تحاول تحقيق تقدم في بلدة الريحان في غوطة دمشق الشرقية"، معقل الفصائل المقاتلة.

وأوضح مدير المرصد ان "القوات النظامية والموالية لها اقتربت من أرض زرعها مقاتلو جيش الاسلام بالالغام وما لبثوا ان اطلقوا النار عليهم".

واشار عبد الرحمن الى ان هذا الكمين هو الاكثر دموية في المنطقة منذ ذاك الذي نصبه مقاتلو الفصائل في السابع من فبراير 2016 وأدى الى مقتل 76 مقاتلا مواليا للنظام في تل صوان.

والغوطة من المناطق التي تشملها خطة "خفض التصعيد" التي أبرمتها روسيا وايران حليفتا النظام وتركيا الداعمة للمعارضة. لكن الخلافات بشأن الجهات التي ستراقب هذه المناطق الأربع أخرت تطبيقه.

وفي الغوطة الشرقية، قامت القوات النظامية بقصف عنيف على بلدة عين ترما الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة على المشارف الشرقية للعاصمة السورية وتربط الغوطة الشرقية وحي جوبر الذي يسيطر المسلحون على أجزاء منه.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المرصد: مقتل ما لا يقل عن 28 من القوات الحكومية في كمين قرب دمشق

    أخبار

  • العرب اليوم: مواجهات في بنغازي وغارات للطيران السوري على الحدود اللبنانية

    أخبار

  • الطيران الحربي السوري يهاجم مواقع المسلحين في شرق لبنان

    أخبار

  • اسرائيل تريد اقامة مستشفى ميداني للجرحى والمرضى السوريين

    أخبار

إعلان

e5a3e633a6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية

القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية

عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ

عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ

سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي

سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي

الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا

الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا