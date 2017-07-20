العثور على جثة فلاح في أرضه بالدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

تكثف مباحث مركز شرطة المنصورة، من جهودها لكشف لغز العثور على جثة مزارع، داخل أرضه، واتهام شقيقه لزوجته وأبناءه بقتله، لخلافات على الميراث.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة لشخص بالأراضي الزراعية بزمام قرية "ميت فاتك" التابعة للمركز.

وانتقل ضباط مباحث مركز المنصورة، بقيادة الرئد رامي الطنطاوي، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب أمير الوكيل لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "سمير. أ. ا، 52 عامًا"، فلاح، ملقاة بأرضه الزراعية يرتدي ملابسه كاملة، ولاتوجد بها ثمة إصابات ظاهرة.

وبسؤال شقيقه، اتهم كلًا من زوجة المتوفي وتدعى "هانم. ع. أ، 45 عامًا"، ربة منزل، ونجليهما "أحمد. س. أ" 22 عامًا، عامل، و"إيمان. س. أ"، 19 عامًا، ربة منزل بالتسبب في وفاته لوجود خلافات عائلية بينهم بسبب الميراث، وباستدعاء المتهمين أنكرا إدعاء العم، ولم يعللا سبب الوفاة.

وتحرر المحضر رقم 6949 لسنة 2017 إداري المركز، وأُخطرت النيابة العامة، التي قررت نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي، لتشريحها، وبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.