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إقامة معرض سلع غذائية ومدرسية بالدقهلية في أغسطس.. "صور"

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مصراوي Masrawy

إقامة معرض سلع غذائية ومدرسية بالدقهلية في أغسطس.. "صور"

03:55 م الخميس 20 يوليه 2017

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الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، إقامة معرض كبير لتوفير مستلزمات المدارس والسلع الغذائية للمواطنين وبأسعار مخفضة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، والعام الدراسي الجديد.

وقال "الشعراوي" في تصريحات صحفية، إن المعرض يبدأ منتصف اغسطس وحتى منتصف سبتمبر بالتزامن مع قرب حلول العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، محافظ الدقهلية، بحضور اللواء فايز شلتوت، وكيل أول الوزارة السكرتير العام، ومسئولي الغرفة التجارية، وجهاز شباب الخريجين، والصندوق الاجتماعي، وحي شرق المنصورة، والحماية المدنية والكهرباء والتموين.

وأكد "الشعراوي" أهمية المشاركة الجادة لقطاع الكهرباء وإمداد المعرض بالتيار الكهربي اللازم، وتأمين التيار بالمولدات اللازمة حال انقطاع الكهرباء، وتأدية كل جهة الدور التام والكامل المنوط بها لإنجاح المعرض، وتوفير السلع للمواطنين، ودعم دور الدولة في تشجيع تسويق مشروعات الشباب.

وشدد "الشعراوي" على أهميه تعزيز الحماية الأمنية للمعرض والتأمين التام ضد الأخطار من خلال مديرية الأمن والحماية المدنية، والتأكيد على السيولة المرورية أمام الموقع الذي جرى اختياره لإقامة المعرض بنطاق حي شرق المنصورة.

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