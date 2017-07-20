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وِلد أو بنت.. طريقتان لاختيار نوع الجنين قبل الحمل

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مصراوي Masrawy

وِلد أو بنت.. طريقتان لاختيار نوع الجنين قبل الحمل

03:54 م الخميس 20 يوليو 2017

وِلد أو بنت.. طريقتان لاختيار نوع الجنين قبل الحمل

تحديد نوع الجنين

كتبت-نرمين الجلاد:

مما لا شك فيه أن جنس المولود هو محط اهتمام الكثير من النساء الحوامل وأزواجهن، وبفضل التقدم الطبي الحديث أصبح من الممكن اختيار جنس طفلك بطريقتين نوضحهما فيما يلي.

 

تعتمد الطريقة الأولى لتحديد نوع الجنين على الخصائص الفيزيائية للحيوانات المنوية التي تختلف فيها الحيوانات المنوية الذكرية عن الأنثوية، بحيث وجدت الأبحاث أن الحيوان المنوي الذكري خفيف الوزن، سريع الحركة ولكنه يعيش فترة قصيرة من الزمن،  والحيوان المنوي الأنثوي ثقيل الوزن بطيء الحركة ويعيش لفترة زمنية أطول. وبناء على ذلك فانه يمكن بتحديد موعد الإباضة لدى السيدة التدخل نسبياً بتهيئة التوقيت المناسب.

 

 والطريقة الأخرى تعتمد على اتباع حمية عذائية  لمدة زمنية لا تقل عن شهرين، حيث أثبتت الأبحاث التي أجراها دكتور راجان جوشي بحسب موقع "genselect" بأن تغذية المرأة كان لها تأثير في عملية اختيار جنس المولود، فالوسط الحامضي هو أكثر ملائمة للحيوان المنوي الأنثوي والوسط القاعدي يناسب الحيوان المنوي الذكري.

 

وأكدت الأبحاث أن تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات أكثر من الصوديوم والبوتاسيوم تساعد في زيادة نسبة الحمل في الذكور، والأطعمة التي تحتوي على الكثير من الكالسيوم والماغنسيوم تساعد على زيادة نسبة الحمل في الإناث. 

ويتواجد الصوديوم والبوتاسيوم اللذان يساعدان في إنجاب الذكور فى (الفاصوليا، الخضروات، البطاطا، الجزر، السمك،اللبن منزوع الدسم، الموز، البطيخ، العدس) بينما الأطعمة التي تحتوي على الصوديوم هي: (ملح الطعام، اللحوم، الخميرة، الطماطم، الجبنة). 

 

 أما عن الأطعمة الغنية بـ (الكالسيوم والماغنسيوم) اللذان يساعدان في إنجاب الإناث هي (الخضروات، جبنة منزوعة الدسم، ألبان منزوعة الدسم، القرنبيط، البامية، البروكلي الملوخية). وتتواجد الأطعمة التي تحتوي على الماغنسيوم في الكوسة، سمك الماكريل، السردين، السلمون، الفول، الأفوكادو).

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