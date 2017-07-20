القبض على عاطل ارتدى النقاب لمراقبة جواهرجي بالسلام تمهيدًا لسرقته

مصراوي Masrawy

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى أهالي شارع الأربعين بمنطقة السلام؛ القبض على عاطل ارتدى النقاب لمراقبة جواهرجي بتحريض من آخر تمهيدًا لسرقته؛ وقاموا بتسليمه إلى رجال الشرطة.

تلقت شرطة النجدة بشكوى من الأهالي بضبط رجل متخفي في زي نقاب بشارع الأربعين خلف حديقة بدر، وذلك إثر اعتدائه على عامل أحذية وإصابته بجرح قطعي بوجهه، وتسلمت قوات الشرطة المتهم.

كشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم يدعى "هيثم.ر"، 23 سنة، عاطل، ومقيم محافظة سوهاج، وأنه تعدى على عامل الأحذية بشفرة موس، وعلل ارتدائه النقاب بتحريض من "هيثم.خ"، 32 سنة، مزارع، ومحكوم عليه في قضية سرقة؛ لمراقبة مالك محل مصوغات ذهبية بشارع الأربعين تمهيدًا لسرقته مقابل مبلغ 1000 جنيه.

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

