عضو بـ«دفاع البرلمان»: لا مانع من الإخلاء الجزئي لبعض المناطق في سيناء

التحرير

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قال النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الوعي المجتمعي بأبعاد الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب هو النقطة الفاصلة التى يحسم بها مثل هذا النوع من الحروب، لافتًا إلى أن الأعمال الإرهابية التى تستهدف الدماء والأرواح هى فى حقيقتها وسيلة لبث الرعب واستهداف الروح المعنوية بما ينعكس على قدرة المجتمع على مواجهة الخصم.

وأضاف أبو طالب، فى تصريح لـ"التحرير" أن المطالبة بإخلاء شبه جزيرة سيناء من السكان هي أحد التدابير التى تمليها طبيعة مسرح العمليات على أرض سيناء فى بعض المناطق، ولكن فى أحيان ومواضع أخرى يكون التعمير والإعمار هو التدبير الأكثر جدوى، مشيرًا إلى أنه ليس مع الإخلاء الكلى لأرض سيناء، ولكنه لا يمانع في الإخلاء الجزئي لبعض المواقع الضرورية أو إخلاء مؤقت لحين تطهير الأرض.

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وعن التصالح مع الإخوان أوضح أن تنظيم الإخوان أصبح جماعة إرهابية، وثبت يقينا تورطه فى التآمر ضد مصلحة الوطن وتلوثت يده بدماء عدد ليس بالقليل من أبرياء هذا الشعب، لذلك فإن مسألة التصالح معه تنطوى على قدر كبير من الاعتراف بمشروعية هذه الجماعة، أو غض الطرف عما تورطت فيه من جرائم، وهو أمر بالطبع مرفوض وغير وارد على الأقل فى الوقت الحالي، لافتًا إلى أن الوقت الراهن أصبحت الحرب بين القوى الظلامية وإرادة الأمة المصرية، وهى حرب وجود نكون فيها أو لا نكون.