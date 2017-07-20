بدء رفع آثار حريق إدفو شمال أسوان.. وصرف التعويضات للمتضررين (صور)

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بدأت محافظة أسوان اليوم الخميس، إزالة آثار الحريق الضخم الذي اندلع صباح أمس في السوق التجاري بمدينة إدفو شمال أسوان، والذي خلّف أضرارًا بالغة بأصحاب المحال التجارية، نتج عنه احتراق 174 من المحال بشكل كامل، إلى جانب تدمير وجهات 4 عقارات سكنية.

وصرح صبرى محمود، نائب محافظ أسوان لمنطقة شمال المحافظة، أنه تم البدء منذ صباح اليوم أعمال رفع انقاض المحال المحترقة، بالتعاون من أصحابها تمهيدًا لإعادة إنشاء السوق التجاري بشكل جديد وفقًا لتوجيهات محافظ أسوان مجدي حجازي في هذا الشأن، مع الاهتمام بالنواحي و الاشتراطات الأمنية والسلامة المهنية عن طريق اللجنة الخماسية التي تم تشكيلها حاليًا من الحماية المدنية والصحة والأمن ومجلس المدنية وغيرهم.

وأشار "محمود" إلى أن المنطقة التي وقع فيها الحريق تضم نحو أكثر من 300 محلًا تجارًيا، وتم تدمير نحو 174 محلًا من بينهم، لكن الجهود الكبيرة التي قادتها محافظة أسوان ومديرية الأمن من خلال الحماية المدنية بمعاونة القوات المسلحة التى دفعت بطائرة إطفاء هليكوبتر، قلصت من آثار وحجم الحريق.

ونوه إلى أن عملية الإطفاء استمرت قرابة 7 ساعات كاملة، لضخامة الحريق وسرعة انتشار النيران، نافيًا في الوقت ذاته فكرة نقل أو إزالة السوق بالكامل، باعتبار أن المحال التجارية ملكية خاصة لأصحابها وليست تابعة للوحدة المحلية لمدينة إدفو.

من جهتها قررت محافظة أسوان صرف تعويضات لأصحاب المحال التجارية والمساكن المضارة في الحريق بإجمالي 174 محلاً تجاريًا و 4 عقارات من بينهم منزلين ومولين تجاريين.

من جانبه قال محمود فاروق الشريف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان ورئيس لجنة الحصر: إن "لجنة الحصر التي قرر تشكليها المحافظ، توصلت إلى صرف تعويضات للمحل المرخص بـ5 آلاف جنيه أو حسب قيمة التلفيات التي أسفر عنها الحصر والتي تقدر بـ50% من ثمن التلفيات الكلية".

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وتابع وكيل وزراة التصامن، "أن استحقاقات المواطنين ستكون بنسبة 50% من قيمة التلفيات وبحد أقصى 5 آلاف جنيه، سيتم صرفها فور انتهاء الإجراءات القانونية لذلك".

وأشار إلى أنه تقرر صرف مبلغ 100 جنيه إعاشة لكل فرد من الأسر المتضررة من احتراق منزلها، مع توفير مقر إعاشة لهذه الأسر، التي رفضت الإقامة فى الإيواء العاجل وفضلت الإقامة بمنزل أقاربهم لحين انتهاء اللجنة الفنية من إعادة ترميم منازلهم.

ونوه "فاروق" إلى أن مديرية التضامن الاجتماعى أرسلت مذكرة إلى الوزارة بالقاهرة والتي قامت بدورها برفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة على زيادة التعويضات المقرر صرفها للمتضررين من حريق السوق التجارى.

في سياق متصل، عاين فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو محمود، المحامي لعام لنيابات أسوان، موقع حريق السوق التجاريبإدفو، وطلب تقارير الوحدة المحلية وخبراء الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق، التي رجحت التحريات الأولية إلى أنه ماس كهربائى مفاجئ.

وكان حريق ضخم، اندلع أمس الأربعاء بالسوق التجارى بمدينة أدفو، أسفر عن احتراق 174 محلًا و4 عقارات سكنية بشكل كامل، فيما أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص من أفراد قوات الحماية المدنية باختناقات أثناء عملية الإطفاء.

على الفور انتقل اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان واللواء مجدى موسى مدير الأمن إلى موقع الحريق، وتم الدفع بنحو 35 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق، كما دفعت القوات المسلحة بطائرة هيلكوبتر لمعاونة قوات الحماية المدنية والإطفاء في السيطرة على النيران، بجانب توفير قطاع الإسعاف 28 سيارة بمحيط الحادث.