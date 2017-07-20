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محافظ بورسعيد.. ذهب للتبرع بالدم فاكتشف إصابته بـ«الأنيميا» (صور)

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محافظ بورسعيد.. ذهب للتبرع بالدم فاكتشف إصابته بـ«الأنيميا» (صور) محافظ بورسعيد.. ذهب للتبرع بالدم فاكتشف إصابته بـ«الأنيميا» (صور)

التحرير

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وسط أجواء احتفالية وسعادة تغمر المشاركين في افتتاح المركز الإقليمي للدم، أطلق محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم الخميس، حملة لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم، وراح يفتتح سجل المتبرعين لكن مفاجأة غير سارة كانت في انتظاره.

وكشف تحليل الدم إصابة المحافظ بـ"الأنيميا"، وأن نسبة الهيموجلوبين بالدم بلغت 10 درجات، إضافة إلى انخفاض معدل الضغط مسجلا 100/60، ورفض مسؤولو المركز السماح له بالتبرع بالدم.

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وأكد "الغضبان" -في تصريحات له- أن بنك الدم مُقام على أحدث النظم العلمية والتكنولوجية؛ للتيسير على المواطنين، مشددا على أنه سيكون إضافة للمنظومة الصحية بالمحافظة، موجها العاملين بتوفير سبل الراحة للمترددين على البنك.

ويتكون المركز من طابقين على مساحة 150 مترا، وبدأت عملية تطوير المركز منذ شهر أغسطس من العام الماضي بتكلفة 900 ألف جنيه.

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ويشمل الدور الأرضي أقسام: صرف الدم، التبرع، الاستعلامات، غرفة للنفايات، مكان انتظار الجمهور، ومعمل للصرف، فضلًا عن وجود مدخلين لسهولة دخول وخروج المتبرعين.

ويضم الدور الأول معمل "السيرولوج" المختص بفحص أكياس الدم؛ للتأكد من سلامتها، وأنها خالية من الفيروسات، إضافة إلى تحديد فصائل الدم لكل منها.

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وتم تزويد المركز بـ 5 كراسي جديدة لنقل الدم من المتبرعين، وقسم لمشتقات الدم يختص بفصل الدم إلى (كرات دم حمراء، بلازما، صفائح دموية)، ووجود ثلاجات لحفظ أكياس الدم ومشتقاته.

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التحرير

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