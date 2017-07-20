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عبد العال ووفد برلماني يزورون السياح الألمان مصابى حادث الغردقة الإرهابي

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عبد العال ووفد برلماني يزورون السياح الألمان مصابى حادث الغردقة الإرهابي عبد العال ووفد برلماني يزورون السياح الألمان مصابى حادث الغردقة الإرهابي

التحرير

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زار الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، السياح الألمان المصابين في حادث الغردقة الإرهابى بمستشفي معهد ناصر بالقاهرة،، ظهر اليوم، الخميس.

صحب عبد العال وفد ضم،

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النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم ، والنائبة سحر طلعت مصطفى رئيسة لجنة السياحة، والنائب محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وعدد آخر من النواب إضافة إلى المستشار محمد نصير نائب الأمين العام للمجلس.

وتفقد رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له خلال الزيارة جميع الحالات بمستشفى معهد ناصر واطمأن على توفير كافة أشكال الرعاية الطبية اللازمة لهم.

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