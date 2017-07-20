«العفو الدولية»: على الاتحاد الأوروبي تسليط الضوء على حقوق الإنسان بمصر

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أعربت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها اليوم الخميس، عن اعتراضها بشأن موقف الاتحاد الأوروبي من حيث انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، مطالبة إياه بإدراج المخاوف الحقوقية في جدول اجتماع "مجلس الشراكة الأوروبية-المصرية"، الذي سيعقد في بروكسل، الأسبوع المقبل.

وقالت المنظمة إنه مع وجود المخاوف بشأن الأمن الإقليمي والهجرة، قد يتغاضى الاتحاد الأوروبي عن الانتهاكات الجسيمة لقضايا حقوق الإنسان في البلاد.

ومن جانبه قال ديفيد نيكولاس، المسؤول التنفيذي الأول للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بمنظمة العفو الدولية: "هناك خطر حقيقي من أن يتم تجاهل سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، لأن الاتحاد الأوروبي يعطي الأولوية لقضايا الأمن والهجرة والتجارة على حساب هذه القضية، ولكن عليه أن يكون واضحا تماما في هذا الاجتماع ولن يتنازل عن مناقشة هذا الشأن".

ففي العام الماضي، تم تجميد أصول عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان، فضلاً عن حظر سفرهم، أو التحقيق معهم وإسناد تهم غير حقيقية لهم -حسب زعم المنظمة- وإصدار أحكام عليهم بالسجن مدى الحياة.

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وتابع ديفيد نيكولاس: "مما يبعث على القلق أيضا أنه في الوقت الذي يتم فيه تقييد المجتمع المدني بشكل أكبر، أعطيت قوات الأمن العنان لارتكاب انتهاكات واسعة النطاق بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب".

ويعقد هذا الاجتماع بعد عام ونصف العام تقريبا منذ مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، فضلاً عن بقاء المواطن إبراهيم حلاوة، الأيرلندي الجنسية، في السجن للعام الرابع، ولم يرد ذكر أي من الحالتين في تقرير الاتحاد الأوروبي.

وبدورها تدعو منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق فعال ومستقل ونزيه في اختفاء ريجيني، وإطلاق سراح إبراهيم حلاوة فورا ودون قيد أو شرط.