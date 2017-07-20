كاتب كويتي: خلية «العبدلي» تمتلك أسلحة جيوش عالمية (فيديو)

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تحدث الكاتب الصحفي، أحمد المليشي، عن طرد دولة الكويت 15 دبلوماسيا إيرانيا بعد شهر تقريبا من صدور حكم محكمة التمييز بإدانة عناصر خلية إرهابية تعرف بـ"العبدلي" بتهمة "التخابر" مع طهران.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة "أون لايف": "للأسف عناصر الخلية كويتيو الجنسية، ولكنهم ذوو قلوب إيرانية، إذ تآمروا على الدولة وسعوا إلى قلب نظام الحكم، وكان بحوزتهم أسلحة تملكها جيوش كبيرة".

وأضاف "المليشي": "هذه ليست المرة الأولى التي تضبط فيها السلطات الكويتية خلية إيرانية تسعى لقلب نظام الحكم، بل كانت هناك خلايا أخرى، وصدر في حق مُنضميها أحكام نهائية تتراوح بين السجن المشدد لمدة 10 سنوات والمؤبد وتصل حتى الإعدام".

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كانت السلطات الكويتية، قد أصدرت، أمس، قرارًا بإغلاق مقرات البعثات العسكرية والثقافية والتجارية الإيرانية لديها.