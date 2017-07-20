الأزهر يدافع عن «أكشاك الفتوى» بالمترو: نحمي الوطن والمواطن

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تصاعدت ردود الفعل على الاتفاق بين الأزهر ومترو الأنفاق على إنشاء "أكشاك للفتوى" داخل المحطات، حيث اعتبره مراقبون مناقضا لمدنية الدولة وتغلغلا من الفكر الديني في الفضاء العام الذي يضم المسلم وغير المسلم.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر يقف كـ"رأس حربة" في المواجهة الفكرية مع التطرف، من خلال الرد على الشبهات المثارة وتصحيح الفكر وتوفير الفتاوى المعتدلة التي تراعي واقع الناس، والرد على أسئلتهم وحمايتهم من أدعياء الدين وغير المؤهلين.

وأضاف عفيفي: "في هذا التوقيت نجد هجوما على لجنة الفتوى بإحدى محطات مترو الأنفاق بدعوى أن هذا ضد الدولة المدنية وغير ذلك مما يقال بدعوى الحرية والتنوير، لكن من الذي سيواجه تيارات العنف ويحمي الوطن والمواطن من فتاواهم؟ هل حماية المواطن من سؤال غير المؤهلين وتوفير وقته وجهده يعد خطيئة تُرتكب؟".

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن ما يفعله الأزهر يصب في مصلحة الوطن والمواطنين، فالأزهر يرفض العداوة باسم الدين واستهداف غير المسلمين، فلا ندري هل يراد ضرب استقرار الدولة وتقويض الجهود المبذولة في المواجهة الفكرية باسم الحرية والتنوير أم ماذا؟!

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وأشار عفيفي إلى أن الأزهر الشريف يعمل من خلال هيئاته العلمية على تصحيح المفاهيم المغلوطة والفكر المتطرف، وفي هذا الإطار فإن مجمع البحوث الإسلامية يركز على العمل الميداني الذي يتيح التواصل مع المواطنين في الأماكن المختلفة من خلال البرامج المتنوعة التي يقدمها في هذا الإطار، وآخرها البرنامج الدعوي ولجان الفتوى بـ"مترو الأنفاق".

وأضاف الأمين العام أن تطبيق هذه البرامج بشكل واقعي يستهدف في المقام الأول استعادة القيم المهجورة في حياة الناس وهم في أشد الحاجة إليها مثل: قيمة التراحم والتعاون والمحبة بين الناس.

وأكد عفيفي أن مواجهة الإرهاب لا تنحصر في الجهود الأمنية فقط، بل لا بد من المواجهة الفكرية، وتصحيح الأفكار المغلوطة والتفسيرات الخاطئة للنصوص القرآنية والنبوية التي تُستخدم أحيانا لاستباحة القتل والتفجير.