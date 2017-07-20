سياسيون: موقف مصر من «الأقصى» متخاذل.. وهدم المسجد متوقع خلال عام

التحرير

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للمرة الأولى منذ 48 عاما، ولليوم السابع على التوالي، يغلق الكيان الصهيوني المسجد الأقصى، أمام المصلين ويمنع إقامة الصلاة فيه، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، وهو ما أثار غضب الكثير من الشعوب العربية والإسلامية، ولكن هذا الغضب لم يزد على كونه غضبا شعبيا، وتأرجحت الردود الرسمية بين الشجب والإدانة.

«التحرير» سألت عددا من السياسيين وعلماء الدين، عن تقييمهم للموقف الرسمي المصري والعربي، تجاه ما يحدث بالأقصى.

«الخارجية» تصدر بيانا صحفيا

على الصعيد الرسمي، أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا صحفيا، أمس الأربعاء، حذرت فيه من خطورة التداعيات المترتبة على التصعيد الأمنى الإسرائيلى فى المسجد الأقصى المبارك، وما ترتب عنه من إصابات خطيرة بين صفوف الفلسطينيين وتعريض حياة إمام المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبرى لمخاطر جسيمة.

وطالب البيان إسرائيل بوقف العنف، واحترام حرية العبادة والمقدسات الدينية، وحق الشعب الفلسطينى فى ممارسة شعائره الدينية فى حرية وأمان، وعدم اتخاذ مزيد من الإجراءات التى من شأنها تأجيج الصراع، واستثارة المشاعر الدينية وزيادة حالة الاحتقان بين أبناء الشعب الفلسطيني، بما يقوض فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل تأسيسا على حل الدولتين.

«الأزهر» يدين ويحذر

واستنكر الأزهر الشريف إغلاق المسجد الأقصى، واصفا إياه بأنه انتهاك للمقدسات الإسلامية وحقوق الشعب الفلسطيني، معتبرا ذلك جريمة شنعاء في حق المسلمين جميعًا في مشارق الأرض ومغاربها.

وحذر "مرصد الأزهر" في بيان صادر له من تداعيات هذه الإجراءات أو استغلالها من أي جهة كانت لتغيير الوضع الديني والتاريخي للأماكن المقدسة، ويراقب بعين الغضب الشديد والاستنكار البالغ الاعتداء العنصري السافر على قدسية المسجد الأقصى، وحقوق المصلين، وإغلاق حرمه بسياجٍ من نارٍ وحديد.

وطالب الأزهر الهيئاتِ الدولية بتحمل مسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، والمقدسات بالقدس الشريف، وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتصدي لقرارات الكيان الصهيوني، وإصراره على انتهاك القوانين الدولية، وإجبار السلطات الإسرائيلية على فتْح باحات المسجد الأقصى أمام المصلين، وأن المجتمع الدولي يجب أن يعمل على الحفاظ على حقوق جميع الشعوب على قدم المساواة.

موقف ضعيف

يرى الدكتور ناجح إبراهيم، المفكر الإسلامي وأحد القيادات التاريخية للجماعة الإسلامية التى أجرت مراجعات فكرية، أن الموقف المصري تجاه ما يحدث في المسجد الأقصى الآن ضعيف للغاية، عما كان في السابق، مضيفا أننا نحتاج إلى إظهار نوع من القوة وإبداء الرفض القاطع لما يحدث للأقصى.

وأضاف إبراهيم أن إسرائيل تفعل ما يحلو لها، والسبب في إغلاق المسجد الأقصى هو هوان وضعف وتقاعس العرب، نحن أُمة تعدادها أكثر من مليار نسمة، لو العرب

«نفخوا في إسرائيل هايطيروها»، ولكن العلة هي ضعفنا، فهناك عدد من الدول العربية أصبح يضم مجموعة من الميليشيات، همها الأول هو الوصول إلى كرسي الحكم، مشيرا إلى أن ما تفعله إسرائيل لا يمكن السكوت عنه.

منحازون لإسرائيل

ووصف الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الموقف الرسمي المصري تجاه إغلاق المسجد بالمتخاذل، بل ذهب إلى أبعد من ذلك قائلا: "إن الجانب المصري أصبح منحازا للكيان الصهيوني في الآونة الأخيرة".

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«أتوقع ولن أكون مستغربا في حالة هدم إسرائيل للمسجد الأقصى خلال عام أو اثنين من الآن» هذا ما يراه الدكتور حسن نافعة، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال باتت على بعد خطوتين اثنتين من الانتهاء من بناء هيكل سليمان، معبد سليمان أو بيت المعبد الأول أو البيت المقدس، حسب التسمية اليهودية المعروفة باسم بيت «همقدش».

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن غياب مصر عن ممارسة دورها السياسي في المنطقة هو ما سمح لإسرائيل بارتكاب تلك الجريمة وأكثر، متمنيا عودة الدور المصري لسابق عهده.

العرب غسلوا أيديهم من القضية

«العرب غسلوا أيديهم من المسجد الأقصى، وتركوه والمقدسيين بمفردهم في مواجهة الكيان الصهيوني الغاشم» تلك هي العبارة الأهم في حديث الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر.

وشرح كريمة، مكانة المسجد الأقصى في الإسلام، قائلا: "للأقصى شرف عظيم ومكان كريم في عقيدتنا، هو أحد أكبر مساجد العالم ومن أكثرها قدسية للمسلمين، فمعظم الأنبياء والرسل دفنوا بجواره، وهو أولى القبلتين".

ويرى أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن هناك ملابسات كثيرة، جعلت العدو الصهيوني يتمادى في ظلمه وغيّه، أهمها غياب الخطط السلمية والقتالية لاسترداد المسجد الأقصى، وانتقاد من يذهب لزيارة بيت المقدس، سواء كانت الزيارة رسمية أو شعبية، باعتبار ذلك تطبيعا مع دولة الاحتلال، وإنما هو في الحقيقة زيارة للمسجد الأقصى ودعم للشعب الفلسطيني ولزيادة الارتباط بالقضية، مما جعل الصلات مقطوعة معهم، وتركناهم فريسة للإسرائيليين.

وطالب كريمة بفتح باب الزيارة للمسجد الأقصى لبث الاطمئنان والدعم المعنوي للشعب الفلسطيني، ففي صلح الحديبية، استأذن عثمان بن عفان الرسول في الذهاب إلى مكة، رغم وجود قريش والكفار بها ووافق الرسول ولم يمنعه.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين ومنعتهم من أداء صلاة الجمعة الماضية، ردا على فتح مسلحين النار بين باحة الأقصى وباب الأسباط بأحد أسوار المدينة القديمة في القدس المحتلة -بحسب مزاعم الكيان الإسرائيلي- مما أدى إلى مقتل اثنين من أفرادها وإصابة ثالث، وبعد ذلك طاردت الشرطة المسلحين عند الحرم القدسي، وأردتهم قتلى.