الاتحاد الأوروبي يطالب بريطانيا بتوضيح موقفها من التسوية المالية للخروج من الاتحاد

بروكسل - (د ب أ):

طالب كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه، اليوم الخميس، بريطانيا بتوضيح موقفها من التسوية المالية للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبريطانيا، العضو بالاتحاد من عام 1973، هي أول دولة على الإطلاق تغادر التكتل، وذلك بعد استفتاء جرى العام الماضي.

واختتم الجانبان جولة ثانية من المفاوضات حول شروط خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقال بارنييه إنه "لا غنى عن" توضيح الموقف البريطاني من أجل انسحاب منظم، وأن الاتفاق لا يمكن تحقيقه من خلال مراحل تدريجية.

وأضاف، بعد اختتام مفاوضات استمرت أربعة أيام، أنه "يجب تسوية الحسابات".

من جانبه، قال مفاوض الجانب البريطاني لشؤون الخروج ديفيد ديفيس إن التقدم الذي تم تحقيقه في المفاوضات، في المجمل، قد "شجعه"، وإن كان هناك الكثير بانتظار التشاور بشأنه.

ولا يزال يتعين على الجانبين التوصل إلى اتفاق حول حقوق المواطنين والحدود مع إيرلندا الشمالية، قبل أن يتمكنا من المضي نحو التفاوض بشأن العلاقات التجارية المستقبلية.