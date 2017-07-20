"الصحة" تطالب شركات الأدوية بتوريد كميات إضافية من علاج فيروس "سي"

كتب - أحمد جمعة:

طالبت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية التابعة لوزارة الصحة، شركات الأدوية، بتوريد كميات إضافية من الأدوية الخاصة بعلاج مرضى فيروس "سي"، وذلك طبقًا لشروط قرض البنك الدولي لتحديد الكميات التي تستطيع كل شركة توريدها.

ويموّل البنك الدولي مسحًا طبيًّا لـ1.4 مليون مصري بقيمة 75 مليون دولار؛ لاكتشاف وعلاج مرضى فيروس سي.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه تم من خلال التمويل إجراء مسح طبي لمليون و٤٤٩ ألف مواطن للفئة العمرية أكبر من ١٨ عامًا بـ٩ محافظات من محافظات الصعيد، وهي قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والأقصر وأسوان والجيزة والفيوم.

ودعت لجنة مكافحة الفيروسات برئاسة الدكتور قدري السعيد –في خطاب حصل مصراوي على نسخة منه- الشركات، لحضور اجتماع يوم الإثنين المقبل بمقر اللجنة، لتحديد الكميات التي تستطيع كل شركة توريدها.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الصحة أحمد عماد؛ بالانتهاء من علاج مرضى فيروس سي خلال عام واحد.