بالصور.. ضبط حالتي غش في أول أيام امتحانات الدور الثاني لـ"الإعدادية" بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أحال صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، طالبين إلى التحقيق بالشئون القانونية، لضبطهما في أثناء محاولة الغش، خلال تفقده لجان امتحانات الدور الثاني بالشهادة الإعدادية.

وأوضح وكيل الوزارة أنه بالمرور على اللجنة رقم 66 ومقرها مدرسة بنى فيز الإعدادية المشتركة، جرى ضبط مفكرة لغة عربية بحوزة الطالبة "آ.م.ه"، وصورة لورقة أسئلة مدون عليها إجابات لبعض الأسئلة بحوزة الطالب "ح.م.ح"، وجرى إحالة الواقعتين للشئون القانونية.

وكانت امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، بدأت، اليوم الخميس، في محافظة أسيوط، وأدي الطلاب الامتحان في مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

من جانبه تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، لجان الامتحانات بإدارة صدفا التعليمية’، ومن بينها لجنة مدرسة الشهيد المقدم مهران عبد الرحيم الإعدادية بالدوير، ومدرسة بنى فيز الإعدادية المشتركة، ورافقه خلال الجولة سامى المصري، مدير إدارة صدفا التعليمية.

واطمأن وكيل الوزارة خلال الجولة على انتظام سير الامتحانات في أول أيامها، موجهًا بضرورة التنسيق والتعاون الجيد مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة، لتوفير الرعاية الصحية للطلاب والجو المناسب لأداء الامتحانات.

في السياق ذاته تفقد وكيل الوزارة امتحانات النقل بمدرسة الدوير الثانوية المشتركة بمركز صدفا وأعمال الكنترول بها، ومركز توزيع أسئلة الشهادة الإعدادية واطمأن وكيل الوزارة على أن المركز جرى تشميعه عقب توزيع أوراق الأسئلة على اللجان.