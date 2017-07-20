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محافظ الأقصر يناقش الاعتمادات المالية للخطة الاستثمارية للعام الجديد

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مصراوي Masrawy

محافظ الأقصر يناقش الاعتمادات المالية للخطة الاستثمارية للعام الجديد

02:56 م الخميس 20 يوليو 2017

محافظ الأقصر يناقش الاعتمادات المالية للخطة الاستثمارية للعام الجديد

الأقصر – محمد محروس:

ناقش محمد بدر، محافظ الأقصر، مع اللواء عماد محمود، السكرتير المساعد بالمحافظة، ورؤساء المدن والمراكز ومديري الإدارات والمديريات المختلفة، اليوم الخميس، الاعتمادات المالية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2017/ 2018.

تناول الاجتماع اعتمادات وزارة التخطيط لصالح ديوان عام محافظة الأقصر، لتنفيذ المشروعات بالمراكز والمدن طبقًا لبرنامج التنمية المحلية للمشروعات الأساسية والتي تتمثل في مد وتدعيم شبكات الكهرباء ورصف الطرق وتحسين البيئة والخدمات الأمنية بالإضافة إلى دعم احتياجات الوحدات المحلية.

ووجه "بدر" رؤساء المدن وكافة مسئولي الجهات المعنية بضرورة وضع أولويات المشروعات ذات الحاجات الملحة التي تمس المواطن مباشرة، وتلبي احتياجاته مع أهمية وضع دراسة جدوى للمشروعات من واقع الاحتياج الفعلي، لتنفيذ المشروع ومدى استفادة المواطن من تنفيذ المشروع، وذلك من خلال الالتزام ببرامج وخطط زمنية محددة ملزمًا كافة المسئولين بالمتابعة الدورية ومدى التزام الشركات المنفذة بالخطط الزمنية.

وشدد محافظ الأقصر على جميع المسئولين بتنفيذ برنامج ترشيد الاستهلاك الحكومي، وتنفيذ كل أعمال الصيانة اللازمة للمعدات والأجهزة بشكل دوري، منعًا لتعطلها والحاجة لشراء البدائل لها.

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