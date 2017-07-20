محافظ الجيزة: إزالة الإشغالات بمحور "الملك عبدالله" لبدء تنفيذه

كتب - ندى الخولي:

شدد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء الواقعة بنطاق مسار محور الملك عبد الله، بإزالة كافة أنواع الإشغالات والمعوقات التي تعترض تنفيذ المحور تمهيداً للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المحور والتي تبدء من محور روض الفرج وحتى جامعة القاهرة.

وقال اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة، إنه يتم عقد لقاءات أسبوعية مع كافة الجهات المرتبطة بالمشروع لتذليل أي عقبات والتنسيق بين كل الأطراف، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تحديد مسار المحور ويجري حالياً التنسيق بشأن تعديلات المرافق من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي.

وأضاف "الهراس" في بيان اليوم الخميس، أنه تم تكليف مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة بتدقيق خرائط الشبكات بمسار المحور.

حضر الاجتماع الدكتور أسامة عقيل استشاري وخبير الطرق والاستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ورؤساء أحياء العجوزة وبولاق الدكرور والعمرانية وشمال الجيزة والوراق.

وأكد نائب محافظ الجيزة، أن المحور سيحدث طفرة مرورية هائلة داخل المحافظة وتيسير حركة المرور وتخفيف الضغط على الطريق الدائري ومحور المريوطية وشارع البحر الأعظم وربطه بمحطات مترو الأنفاق ومحور روض الفرج .

ولفت إلى أن المحور يمتد لـ15كم ويتم تنفيذه على 3 مراحل الأولى لمسافة 9 كم والثانية والثالثة لمسافة 6 كم .