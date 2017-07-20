محافظ القاهرة: وضع حجر أساس تطوير ميدان السيدة عائشة قبل نهاية يوليو

كتبت - ندى الخولي:

أكد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أنه سيتم وضع حجر أساس تطوير ميدان السيدة عائشة بالكامل قبل نهاية الشهر الجاري لتحويله إلى ميدان نموذجي يليق بالعاصمة.

وأوضح المحافظ في بيان اليوم الخميس، أن أعمال التطوير تشمل مسجد السيدة عائشة ومسجدي الغوري والمسبح المجاوران له بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، ورفع كفاءة وتطوير كوبري السيدة عائشة وكافة العقارات والمنشآت المحيطة به وعمل دراسات وتعديلات مرورية بما يسمح بتحقيق سيولة مرورية بالمنطقة.

وأشار عبد الحميد إلى بدء عملية إحلال وتطوير سوق المنشية، على أن ينتهي العمل به خلال أيام، مشددًا على رئيس حي الخليفة بعدم السماح نهائياً بتواجد أي بائع خارج السوق فور الانتهاء من تطويره.

وأكد المحافظ أن المحافظة انتهت من إزالة تعديات 22 ورشة أقيمت خلال فترة الانفلات الأمني على خط التنظيم بشارع صلاح الدين الشرقي.

وأكد المحافظ على صادق علي رئيس حي الخليفة، ببدء أعمال الحصر لنقل سكان المنازل ذات الخطورة الداهمة بمنطقة عرب يسار إلى منطقة الأسمرات والبالغ عددهم 42 عقار يشغلهم 73 أسرة، بالإضافة إلى إزالة 25 عقار مهجور تم إخلائهم من السكان وتعويضهم بوحدات سكنية منذ سنوات مضت، مشدداً على ضرورة إجراء حوار مجتمعي مع سكان المنطقة لتعريفهم بخطورة وحالة المنازل المقيمين بها.

وأضاف عبد الحميد أن أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري السيدة عائشة بدأت بمعرفة شركة المقاولون العرب تحت إشراف شركة استشارات هندسية متخصصة لتدعيم الكوبري وتأمينه، مؤكدًا على جهاز هندسة وتخطيط المرور بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور بالقاهرة لعمل الدراسات المرورية والتعديلات اللازمة للموافقة على غلق الباكيات أسفل الكوبري بناء على طلب الشركة المنفذة للمشروع لاستكمال أعمالها في تدعيم أعمال الكوبري، على أن يتم غلق الباكيات بالتتابع حتى انتهاء الاعمال بها ثم الانتقال إلى أخرى، كذلك دراسة طلب الاستشاري بغلق الكوبري أمام السيارات من العاشرة ليلاً حتى السادسة صباحاً لتمكين الشركة من سرعة الانتهاء من أعمالها وعدم تأثير الحركة المرورية على الاعمال.