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ضبط موظف بأحد الأحياء لتلقيه رشاوى من أصحاب عقارات مخالفة

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مصراوي Masrawy

ضبط موظف بأحد الأحياء لتلقيه رشاوى من أصحاب عقارات مخالفة

02:39 م الخميس 20 يوليه 2017

ضبط موظف بأحد الأحياء لتلقيه رشاوى من أصحاب عقارات مخالفة

كتب – فتحي سليمان:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط موظف بأحد الأحياء، لقيامه بالحصول على رشاوى من اصحاب العقارات المخالفة.

وقال مصدر أمني لمصراوي، إن معلومات وردت إلى ضباط قسم مباحث المرافق، أكدتها التحريات السرية، تفيد قيام (ا.ع.ق، 59سنة، موظف بأحد الأحياء)، سبق اتهامه في قضية مخدرات، بالتواطؤ مع أصحاب العقارات الصادر ضدهم قرارات إزالة للأدوار المخالفة، وتحصله منهم على مبالغ مالية، وقيامه بالتزوير في محررات رسمية.

وأضاف المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- بأن المتهم أوهم المخالفين برجوع الشيء لأصله وإعطائهم شهادات للمحاكم المختصة بإزالة المخالفات لإيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس أو الغرامة.

أمر اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، بسرعة ضبط المتهم، وأُلقى القبض عليه في أحد الأكمنة التي تم إعدادها لضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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