"عبد العال" يوافق على عمل لجان البرلمان في الإجازة بدون بدلات

كتب- أحمد علي:

كشفت مصادر برلمانية، عن موافقة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على عمل اللجان النوعية خلال الإجازة البرلمانية، بواقع اجتماعين شهرياً، دون الحصول على بدلات، وذلك ترشيدًا للنفقات في المجلس.

جاء ذلك بعد مطالبة عدد من اللجان العمل خلال الإجازة البرلمانية، وعلى رأسها لجنة الشئون التشريعية والدستورية، ولجنة الإسكان، والإدارة المحلية، والتعليم، حيث ترى اللجان التي تقدمت بالطلبات، أنها في حاجة للعمل خلال الإجازة لمتابعة ملفات خاصة بها، وتهم المواطنين، وهو ما وافق عليه رئيس المجلس.

يُشار إلى أنه سبق للأمين العام للمجلس المستشار أحمد سعد الدين، تصريحه بأن ما أثير حول عقد جلسات للجان النوعية أثناء فترة الإجازة البرلمانية، غير صحيح نظرًا لأن المادة (52) من اللائحة الداخلية للمجلس تقضي بعدم انعقاد لجان نوعية بين دور الانعقاد، وهو ما يتفق مع الحكمة من العطلة البرلمانية في وجوب حصول النواب على فترة راحة حتى يستعيدوا نشاطهم في بداية دور الانعقاد .

وأضاف سعد الدين: "استثناءً من ذلك، فقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة (52) المشار إليها عقد جلسات اللجان إذا رأى رئيس المجلس محلاً لذلك أو طلبت الحكومة ذلك، وهو أمر لا يكون إلا في الأحوال الطارئة والضرورية لدراسة موضوع محدد ولمدة محددة وليس طوال الأجازة كما أثير".