أخبار عاجلة

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

أمين "البحوث الإسلامية": مقرات الفتوى بالمترو ستعيد القيم المهجورة للناس (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أمين "البحوث الإسلامية": مقرات الفتوى بالمترو ستعيد القيم المهجورة للناس (صور)

02:39 م الخميس 20 يوليه 2017

  • عرض 5 صورة

    1c1f9d7aa5.jpg

  • عرض 5 صورة

    115c5e711f.jpg

  • عرض 5 صورة

    3da63bc909.jpg

  • عرض 5 صورة

    fb0aaa722d.jpg

  • عرض 5 صورة

    cb9338517d.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. جامعة بورسعيد تشارك في المعرض الدولي للتعليم العالي

الألبوم التالى

بالصور.. جامعة بورسعيد تشارك في المعرض الدولي للتعليم العالي

كتب ــ محمود مصطفى:
تصوير - نادر نبيل:

قال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر يعمل من خلال هيئاته العلمية على تصحيح المفاهيم المغلوطة والفكر المتطرف.

وأضاف في بيان اليوم الخميس، أن مجمع البحوث الإسلامية يركز على العمل الميداني الذي يتيح التواصل مع المواطنين في الأماكن المختلفة من خلال البرامج المتنوعة التي يقدمها في هذا الإطار وآخرها البرنامج الدعوي ولجان الفتوى بـ"مترو الأنفاق".

وأوضح، أن تطبيق هذه البرامج بشكل واقعي يستهدف استعادة القيم المهجورة في حياة الناس وهم في أشد الحاجة إليها.

وقال عفيفي: "نجد هجوماً على لجنة الفتوى بإحدى محطات مترو الأنفاق بدعوى أن هذا ضد الدولة المدنية وغير ذلك مما يقال بدعوى الحرية والتنوير"، متسائلاً من الذي سيواجه تيارات العنف ويحمي الوطن والمواطن من فتاويهم؟ هل حماية المواطن من سؤال غير المؤهلين وتوفير وقته وجهده يعد خطيئة تُرتكب؟

وأشار إلى أن ما يفعله الأزهر الشريف من خلال المجمع يصب في مصلحة الوطن والمواطنين، فالأزهر يرفض العداوة باسم الدين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وفد "مكافحة الإرهاب" بمجلس الأمن: مرصد الأزهر أحد أركان مواجهة التطرف

    أخبار

  • وفد "التصنيف الإفريقي للجامعات": الأزهر يرسخ لقيم السلام واحترام المبادئ

    أخبار

  • بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية الأزهرية 2017

    أخبار

  • رئيس "دينية النواب": أصحاب الافكار الإرهابية المنحرفة أبعد ما يكونوا

    أخبار

إعلان

a102e70a9d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس

الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس