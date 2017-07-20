أمين "البحوث الإسلامية": مقرات الفتوى بالمترو ستعيد القيم المهجورة للناس (صور)

كتب ــ محمود مصطفى:

تصوير - نادر نبيل:

قال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر يعمل من خلال هيئاته العلمية على تصحيح المفاهيم المغلوطة والفكر المتطرف.

وأضاف في بيان اليوم الخميس، أن مجمع البحوث الإسلامية يركز على العمل الميداني الذي يتيح التواصل مع المواطنين في الأماكن المختلفة من خلال البرامج المتنوعة التي يقدمها في هذا الإطار وآخرها البرنامج الدعوي ولجان الفتوى بـ"مترو الأنفاق".

وأوضح، أن تطبيق هذه البرامج بشكل واقعي يستهدف استعادة القيم المهجورة في حياة الناس وهم في أشد الحاجة إليها.

وقال عفيفي: "نجد هجوماً على لجنة الفتوى بإحدى محطات مترو الأنفاق بدعوى أن هذا ضد الدولة المدنية وغير ذلك مما يقال بدعوى الحرية والتنوير"، متسائلاً من الذي سيواجه تيارات العنف ويحمي الوطن والمواطن من فتاويهم؟ هل حماية المواطن من سؤال غير المؤهلين وتوفير وقته وجهده يعد خطيئة تُرتكب؟

وأشار إلى أن ما يفعله الأزهر الشريف من خلال المجمع يصب في مصلحة الوطن والمواطنين، فالأزهر يرفض العداوة باسم الدين.