وزير التعليم العالي يؤكد أهمية الاستفادة من التجربة اليابانية في العلوم والتكنولوجيا

كتب-محمد قاسم

أكد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص مصر على توطيد علاقات التعاون والشراكة مع اليابان في كافة المجالات وخاصة التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا، والاستفادة من التجربة اليابانية في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عصام خميس، نائب الوزير لشئون البحث العلمي، أمس الأربعاء خلال فعاليات ورشة عمل حول (تبادل المعرفة وتطوير مشروعات الخطط التنفيذية في مصر) بالتعاون مع الجانب الياباني، بحضور شينجي نارو خبير التخطيط بالجايكا، والدكتور خالد قاسم مساعد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعدد من رؤساء المراكز البحثية، ورؤساء وحدات التخطيط الإستراتيجي بالجامعات والمراكز البحثية، وقيادات وممثلي الوزارات المختلفة.

وأشار "خميس" إلى زيارته لليابان لدراسة نماذج البرامج والشهادات التي يقدمها النظام الياباني، وتقييم جدوى ملائمتها مع نظام التعليم المصري في جميع مراحله، بالإضافة إلى الاطلاع على الجديد في البحث العلمي، ودور مجلس العلوم والتكنولوجيا والابتكار في اليابان، والتدريب المهني، ونقل خبرة اليابان في إدارة تمويل البحث العلمي.

كما قدم عرضًا حول "منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار لخدمةالمجتمع والتنمية" تشمل الخطة الإستراتيجية والتنفيذية الموحدة للبحث العلمي؛ بهدف تفعیل الاستفادة الكاملة من مخرجات البحث العلمي، وتحسين تنافسية الصناعة الوطنية، وزيادة نسبة المكون المحلى بها، وذلك بالتوازي مع حفز الابتكار والاختراع الوطني. بالإضافة إلى توجیه الإنفاق على البحث العلمي للمشروعات البحثیة المرتبطة بقضايا التنمية.