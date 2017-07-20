بالصور.. هكذا تستغل مساحة "حمامك" الصغير

كتبت- هاجر حاتم:

"بيت الراحة"، هكذا يطلق عليه حتى وإن كان صغير الحجم، يفضل أن يكون ذا شكل وتصميم جميل، لراحة العينين والنفس، لهذا إليك بعض الأفكار لاستغلال مساحة حمامك الصغير، وفقًا لما ذكرته مجلة فوربس.

- البراويز

وفقًا لذوقك الخاص، وشخصيتك يمكنك وضع الكثير من البراويز على الحائط، فبإمكانها إضافة الكثير من التفاصيل لحمامك، ومنح الشعور باتساع المكان.

- حوض الحمام

يفضل اختيار الحوض ذو الحواف العريضة، أو القاعدة الرخامية، حتى يمكنك وضع أغراضك عليها، مع بعض باقات الزهور.

- منطقة تحت الحوض

يمكن استخدامها في وضع أغراض التنظيف أو المناشف.

- اختيار الأحواض

يفضل ألا تكون الأحواض ذات الشكل المربع، يمكنك اختيار الشكل النصف دائري، للاستفادة من المساحة قدر الأمكان، وذات الأمر لمنطقة الاستحمام.

- الألوان

الأبيض والأزرق هما أكثر لونين مناسبان للحمامات، ويمنحان الاحساس باتساع المساحة.