إحالة 3 سائقين للجنايات بتهمة اختطاف فتاة ومحاولة التعدي عليها جنسيا

كتب -صابر المحلاوي:

قررت نيابة حوادث جنوب الجيزة، بإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول، اليوم الخميس، إحالة 3 سائقين لمحكمة الجنايات بعد محاولتهم خطف فتاة بالطالبية، ومحاولة التعدي عليها جنسيا.

وكشفت التحقيقات التي أجريت بإشراف حسام نصار مدير نيابة حوادث جنوب الجيزة، أن الواقعة بدأت بشارع العروبة بالطالبية اثناء سير فتاة وصديقها حيث حاول 4 سائقين "توك توك" اختطافها منه واصطحابها عنوة لشقة أحدهم لتناوب الاعتداء عليها جنسيا، إلا أن صديقها قاومهم ومنعهم من اختطافها.

وأضافت التحقيقات أن نشبت مشادات كلامية بين الطرفين انتهت بلجوء المتهمين إلى حيلة لإقناع الشاب بعدولهم عن نيتهم في اختطافها فطلبوا توصيلهما وبالفعل استقل الشاب والفتاة "التوك توك" برفقتهم حتى تم إيصال الشاب لجهته وتبقت مسافة قصيرة علي منزل الفتاة فأقنعه المتهمون بتركها لإيصالها ورافقه أحد المتهمين لطمأنته وأنهم لا ينوون بها شر.

وأوضحت التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار عبد الحميد الجرف رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، أن المتهمين فور مغادرة الشاب بالقرب من منطقة الهرم قرروا العودة لشارع العروبة مرة أخرى لتنفيذ مخططهم باغتصاب الفتاة التي سألته عن سبب استدارته وعودته في الطريق فأوهمها باتباعه طريقا مختصرا وأثناء سير "التوك توك" علي الطريق شاهدت الفتاة "بوكس" شرطة فأطلقت صرخات استغاثة سمعها ضابط أمن مركزي يستقل السيارة عائدا من عمله فاستوقفهم، فهرب منه اثنين من المتهمين وتمكن الضابط من إلقاء القبض على سائق "التوك توك".

وأشارت التحقيقات إلى أن الضابط قام بمطاردة المتهمين الهاربين اللذان اختفيا وسط زحام موقف توك توك فدخله الضابط شاهرا سلاحه الميري وما أن شاهده السائقين ورواد الموقف حتى فروا هاربين فاشتبه الضابط بسائق أثناء هروبه وأطلق عليه النيران فأصابه بـ3 طلقات نارية، والذي اكدت الفتاة أنه ليس من ضمن المتهمين الهاربين ولا علاقة له بالجريمة.