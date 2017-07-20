بالصور.. جامعة بورسعيد تشارك في المعرض الدولي للتعليم العالي

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شاركت جامعة بورسعيد، برئاسة الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الخميس، في المعرض الدولي للتعليم العالي بأرض المعارض في مدينة نصر بصالة الصندوق الاجتماعي، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمشاركة أكثر من 50 جامعة حكومية وخاصة ومعهد عالٍ.

ومن جانبه، قال "شاهين"، خلال مشاركته افتتاح المعرض وتفقده أقسامه المختلفة ومتابعته لوفد الجامعة المشارك بالمعرض، إن مشاركة الجامعة بالمعرض تهدف إلى التسويق وتعريف المجتمع بالبرامج الجديدة بالجامعة مثل: "هندسة الغاز الطبيعي، هندسة التشييد، وشعبة اللغة الإنجليزية بكلية التجارة".

وأوضح رئيس الجامعة أن وفد الجامعة سيقدم العديد من المطبوعات والكتب والأقراص المدمجة، للتعريف بالجامعة وكلياتها المختلفة وأقسامها المتنوعة وبرامجها المتميزة، وما تقدمه من خدمات لخدمة المجتمع في ظل مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في عهد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي.