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خلال أسبوع.. 3 وفود أجنبية تُشيد بإجراءات الأمن بمطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

خلال أسبوع.. 3 وفود أجنبية تُشيد بإجراءات الأمن بمطار القاهرة

02:21 م الخميس 20 يوليو 2017

خلال أسبوع.. 3 وفود أجنبية تُشيد بإجراءات الأمن بمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

اجتاز مطار القاهرة الدولي، 3 جولات تفقدية مختلفة من قِبل وفود مبعوثة من أمريكا وبريطانيا، ومركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة خلال أسبوع واحد.

وأشاد خبراء الأمن من الجهات المختصة، بالإجراءات المتبعة التي يتم تطبيقها داخل صالات السفر والوصول بالمطار.

وقالت مصادر مُطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن التفتيشات جاءت في مختلف مبان الركاب العاملة بالمطار بما تضمه من صالات السفر والوصول، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل ذهبت إلى قرية البضائع وشاهد الخبراء كيفية فحص الطرود، والتأكد منها ومن أوراق الشحنة الخاصة بها، وحتى صعودها على متن الطائرة.

وأضافت المصادر، أن المحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة الميناء، وجه بضرورة التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية والاستعداد التام لأي تفتيش مفاجئ من قِبل أي جهة.

وتابعت المصادر، أن خبراء الأمن في الوفدين الأمريكي والبريطاني أشادوا بإجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب والبضائع والطائرات بمطار القاهرة الدولي، وذلك بعد انتهاء جولاتهم التفتيشية في قرية البضائع، فضلًا عن متابعة إجراءات الأمن على ركاب الطائرات المتجهة إلى نيويورك ولندن، كما أشادوا بتعاون الجهات المختلفة بالمطار.

وأشاد وفد الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بإجراءات الأمن المتبعة داخل صالات السفر والوصول بمبنى الركاب رقم (2)، واطلع الوفد على أساليب اكتشاف تهريب المبالغ المالية، فضلًا عن اكتشاف الجوازات المزورة، وكيفية التعامل معها في المعامل الجنائية بالمطار.

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