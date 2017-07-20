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"أبو العزم": الرئيس السيسي أثنى على أداء المجلس وطالبني ببذل الجهد لتطويره

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مصراوي Masrawy

"أبو العزم": الرئيس أثنى على أداء المجلس وطالبني ببذل الجهد لتطويره

02:16 م الخميس 20 يوليو 2017

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إعادة الألبوم

بالصور..

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بالصور.."أبو العزم" يصل مجلس الدولة بعد حلف اليمين القانونية أمام

كتب – محمود الشوربجي:
تصوير - علاء القصاص:

قال المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة الجديد، إنه سيباشر مهام عمله كرئيس لقسم للتشريع بالمجلس لحين اختيار رئيسا جديدا للقسم الفترة المقبلة للحفاظ على استقرار العمل داخل المجلس والانتهاء من كافة التشريعات المعروضة عليه.

 وأضاف في تصريحات صحفية عقب انتهاء مراسم استقباله بمكتبه عقب حلف اليمين القانونية، الخميس، أن الرئيس السيسي أثنى على أداء المجلس خلال الفترة الماضية، وطالبه ببذل قصارى جهده لتطوير أداء المجلس خلال المرحلة المقبلة.

أشار "أبو العزم" إلى أن مهام عمل المجلس الجديدة سيتم تحديدها وترتيبها الفترة المقبلة بعد عرض كافة الملفات عليه من قبل مستشاري المجلس والمكتب الفني.

وكانت مراسم استقبال المستشار أبو العزم تمت بحضور لفيف من قيادات مستشاري المجلس بعد تأديته اليمين القانونية أمام المستشار السيسي صباح اليوم الخميس.

ونشرت الجريدة الرسمية، أمس لأربعاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 347 لسنة 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا لمجلس لدولة خلفًا للمستشار محمد مسعود الذي انتهت مدة ولايته القانونية، اعتبارا من 20 يوليو 2017.

وكان الرئيس السيسي أصدر في وقت سابق عدة قرارات متعلقة بتعيين رؤساء جدد لعدد من الهيئات القضائية، وهي كالتالي: تعيين المستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار مجدي أبو العلا رئيسا لمحكمة النقض، والمستشار حسين عبده خليل لهيئة قضايا الدولة.

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