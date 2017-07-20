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تجمع العشرات من أهالي "متوفي داخل قسم منشأة ناصر" أمام مشرحة زينهم

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مصراوي Masrawy

تجمع العشرات من أهالي "متوفي داخل قسم منشأة ناصر" أمام مشرحة زينهم

01:55 م الخميس 20 يوليو 2017

كتب – عمرو علي ومحمود السعيد:

تجمَّع العشرات من أهالي وجيران جمال كمال عويضة، الذي توفى داخل قسم منشأة ناصر، أمام مشرحة زينهم بالسيدة زينب، للمطالبة بفتح التحقيق في الواقعة، ورفضوا استلام جثته.

وقال "أسامة يوسف"، أحد جيران المتوفي لمراسل مصراوي أمام المشرحة، إنه ميسور ماديا، ويعمل في تخليص أوراق تراخيص المرور، ولفت لوجود مشكلة بينه وبين أحد معاوني قسم شرطة منشأة ناصر.

ودفعت قوات الأمن بتشكيل أمن مركزي أمام مشرحة زينهم، وإقامة الحواجز الحديدة حولها لمنع دخول الأهالي.

من جانبها، بدأت نيابة غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، اليوم الخميس، الاستماع لأقوال شقيق المتوفي جمال كمال عويضة لكشف ملابسات الحادث.

وكشفت مناظرة النيابة الأولية عن استخدام المتهم حبل لشنق نفسه، وعدم وجود إصابات في جسده.

وكانت النيابة أمرت بدفن وتشريح جثة كمال عويضة، أمس الأربعاء، المقبوض عليه بتهمة تزوير تراخيص المرور.

واستدعت النيابة أفراد الشرطة "النوبتجية" ورئيس التحقيقات ومعاون الضبط وقت الواقعة، لسماع أقوالهم.

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مصراوي Masrawy

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