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للرجل.. حماتك نكدية وتتدخل بشؤونك؟ هكذا تتعامل معها

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مصراوي Masrawy

للرجل.. حماتك نكدية وتتدخل بشؤونك؟ هكذا تتعامل معها

01:54 م الخميس 20 يوليو 2017

للرجل.. حماتك نكدية وتتدخل بشؤونك؟ هكذا تتعامل معها

للرجل.. حماتك نكدية وتتدخل بشؤنك؟ هكذا تتعامل معها

كتبت- هاجر حاتم:

"كلام الحما عمى"، لطالما يتردد هذا المثل كثيرًا، لدرجة أنه يتدخل في حياة أي زوجين، وقد يؤدي الأمر بنهاية المطاف إلى حدوث الكثير من حالات الطلاق، لهذا عزيزي الرجل إذا كانت حماتك ممن ينطبق عليهم هذا المثل، إليك طريقة التصرف معها.

ذكر استشاري الطب النفسي الدكتور جمال فرويز أن أفضل حل للتعامل مع "الحماة النكدية" هو الابتعاد عنها وتجاهلها، خاصًة أن طبيعة الرجل تكون أقل حدة من المرأة، فانشغال الرجل في عمله ومع أصحابه، سوف يقلل الفرصة على والدة زوجتك بأن تتدخل بشؤنك الخاصة.

لهذا لا يجب أن تمنحها جزء كبير من اهتمامك، فالتركيز على المشكلة سيجعلها تزداد.

وأوضح فرويز لـ "مصراوي" أنه هناك مفهوم عام حول أن "والدة الزوج أو الزوجة" هي امرأة سيئة، وبالتالي سيتم تفسير جميع تصرفاتها على هذا الأساس، لذلك يجب تغيير هذا المفهوم قليلًا فربما حماتك لم تكن بهذا السوء. وفي هذه الحالة تحب النساء المديح والشكر، حاول دائمًا أن تشكرها بالكلام الطيب.

وأضاف فرويز أنه من الأفضل أن يضع الزوجان قوانين خاصة بهم بعدم السماح للأهل بالتدخل في حياتهما الزوجية، حيث أكد فرويز أن 40% من حالات الطلاق التي يراها، يكون سببها تتدخل الأهل.

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مصراوي Masrawy

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