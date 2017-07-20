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ننشر توصيات ندوة تطوير الكرة الإفريقية بالمغرب

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ننشر توصيات ندوة تطوير الكرة الإفريقية بالمغرب ننشر توصيات ندوة تطوير الكرة الإفريقية بالمغرب

التحرير

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أقام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ندوة تطوير الكرة الإفريقية في المغرب على مدار ثلاثة أيام 17 و18 و19 يوليو الجاري.

شارك في الندوة المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتنشر «التحرير» توصيات الندوة كالتالي:

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تعديل موعد إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية لتقام خلال شهري يونيو ويوليو، بدلًا من يناير وفبراير، وذلك للمساهمة في حل أزمات اللاعبين المحترفين مع أنديتهم في أوروبا إلى جانب زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 24 منتخبًا بدلًا من 16.

مشاركة عدد من المنتخبات من خارج القارة السمراء في أمم إفريقيا، وتغيير مواعيد إقامة المسابقات القارية للأندية لتقام بدءًا من أغسطس أو سبتمبر وتنتهي في مايو.

زيادة عدد الأندية المشاركة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا إلى 32 ناد بدلا من 16.

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التحرير

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