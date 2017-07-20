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شبانة: شابوه مرتضى منصور (فيديو)

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شبانة: شابوه مرتضى منصور (فيديو) شبانة: شابوه مرتضى منصور (فيديو)

التحرير

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تعجب الإعلامي محمد شبانة، من تصريحات طارق يحيى، المدرب العام بالجهاز الفني الجديد لنادي ، بأنه يملك صلاحيات فنية، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني بذلك، قبل أن يؤكد الخواجة في تصريحات تليفزيونية أنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة.

وأضاف «شبانة»، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «م الآخر» الذي يقدمه عبر إذاعة «نغم FM»، أن مجلس ادارة الزمالك مُصر على وضع النار بجوار البنزين، ويعرض الجهاز الفني لصدامات محتملة بين إيناسيو ويحيى، معلقًا «مسؤولي الزمالك أساتذة في إشعال النيران».

وتابع: « عنده اصرار على إشعال الأجواء داخل الزمالك، أنا ما شفتش في حياتي اللي بيحصل ده، النادي بيخلص على رموزه ولاعيبته ولاد النادي شيكابالا ومحمد إبراهيم، شابوه يعني أنا بحب الناس اللي عندها إصرار». 

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واستكمل: «بدأت أشعر أن هناك تعمد من مجلس الإدارة الحالي، بهدم النادي مباني ورموز لإلغاء تاريخه، وتهميش أبناء، لصناعة تاريخ جديد يبدأ عام 2014، لكنه ليس تاريخ نادي الزمالك، بل تاريخ اللون الأزرق».

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التحرير

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