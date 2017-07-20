إيقاف ٥ 5 حالات بناء مخالفة على الأرض الزراعية في المنيا

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المنيا - ريمون الراوي:

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الخميس، من إيقاف 5 حالات بناء مخالفة لأبراج على أرض زراعية بقرية دماريس.

وقال محمد سيد، رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه خلال حملة مكبرة، جرى ردم أكثر من موقع حفر كان جاهزًا لصب قواعد أبراج أخرى بالقرية نفسها.

وأضاف أنه في قرية أبو فليو جرى إيقاف أكثر من حالة بناء مخالفة، والتحفظ على مواد ومهمات البناء وتحرير محاضر للمخالفين.

على جانب آخر، أكد رئيس المدينة أن حملات النظافة مستمرة على مستوى المدينة والقرى التابعة لها، مشيرًا إلى رفع كافة المخلفات وأكوام القمامة ونواتج الهدم من نقاط التجميع، من أجل الحد من التلوث البيئي، وانتشار الأمراض وإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمركز.