أخبار عاجلة

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إيقاف ٥ 5 حالات بناء مخالفة على الأرض الزراعية في المنيا

Google+ Print
إيقاف ٥ 5 حالات بناء مخالفة على الأرض الزراعية في المنيا إيقاف ٥ 5 حالات بناء مخالفة على الأرض الزراعية في المنيا

مصراوي Masrawy

إيقاف ٥ 5 حالات بناء مخالفة على الأرض الزراعية في المنيا

01:56 م الخميس 20 يوليو 2017

المنيا - ريمون الراوي:

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الخميس، من إيقاف 5 حالات بناء مخالفة لأبراج على أرض زراعية بقرية دماريس.

وقال محمد سيد، رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه خلال حملة مكبرة، جرى ردم أكثر من موقع حفر كان جاهزًا لصب قواعد أبراج أخرى بالقرية نفسها.

وأضاف أنه في قرية أبو فليو جرى إيقاف أكثر من حالة بناء مخالفة، والتحفظ على مواد ومهمات البناء وتحرير محاضر للمخالفين.

على جانب آخر، أكد رئيس المدينة أن حملات النظافة مستمرة على مستوى المدينة والقرى التابعة لها، مشيرًا إلى رفع كافة المخلفات وأكوام القمامة ونواتج الهدم من نقاط التجميع، من أجل الحد من التلوث البيئي، وانتشار الأمراض وإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمركز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس

الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس