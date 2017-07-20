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محافظ قنا عن فيديو إلقاء الألبان في المجاري: لا يتم بشكل يومي

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مصراوي Masrawy

محافظ قنا عن إلقاء الألبان في المجاري: لا يتم بشكل يومي

01:40 م الخميس 20 يوليو 2017

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قنا - عبدالرحمن القرشي:

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إن المحافظة تضطر أحيانًا للتخلص من كميات فائضة من الألبان، التي ينتجها المصنع التابع للمحافظة، مضيفًا أن هذا لا يتم بشكل يومي، وهو أمر للصالح العام، بالإضافة إلى أن هذا لا يعد إهدارًا لثروات المحافظة التي تعاني من نقص في الموارد.

وأضاف المحافظ، أن مصنع الألبان بقنا من المصانع الحكومية الناجحة، لذلك فإنه يهاجم من قِبل بعض أعداء النجاح على حد تعبيره، مضيفًا أن الفيديوهات التي صورت عمالًا تسكب كميات من الألبان في مياه الصرف الصحي، صورها بعض العاملين، المنقولين مؤخًرا في حركة التنقلات الأخيرة، أو باحثين عن التثبيت في العمل.

وتداول عدد من مواطني محافظة قنا، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو، قالوا إنه لعمال بمصنع الألبان والأجبان التابع للمحافظة، يُظهر عمالًا يفرغون كميات من الألبان في الصرف الصحي، مشيرين إلى أن ذلك يحدث بحجة عدم وجود خزانات كافية تستوعب تلك الكميات.

وبحسب ما نُشر مع الفيديو، فإن تلك الألبان يتم حلبها من أبقار مملوكة لمزارع ديوان عام المحافظة، التي تنتج أكثر من 6 أطنان لبن يوميًا، ويتم التخلص من جزء منها، لعدم توافر أماكن تخزين مناسبة لها، بحسب ما تداول.

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