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أمريكا تعلن رفع الحظر على اصطحاب الركاب للأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات

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مصراوي Masrawy

أمريكا تعلن رفع الحظر على اصطحاب الركاب للأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات

01:33 م الخميس 20 يوليو 2017

أمريكا تعلن رفع الحظر على اصطحاب الركاب للأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات

واشنطن -(د ب أ):
أعلنت الولايات المتحدة رفع الحظر على اصطحاب الركاب للأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات الجوية القادمة من ثماني دول ذات أغلبية مسلمة، وذلك بعد أربعة أشهر من فرضها.

وكتب ديفيد لابان، المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أمس على موقع "تويتر" :"بعد تعزيز الإجراءات الأمنية، تم رفع كافة القيود التي كانت مفروضة على الأجهزة الإلكترونية المحمولة، والمعلنة في مارس، بالنسبة لعشرة مطارات/تسع شركات طيران".

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت أواخر مارس الماضي فرض حظر على حمل الأجهزة الإلكترونية الكبيرة في مقصورات الطائرات التي تقوم برحلات مباشرة من عشرة مطارات في الشرق الأوسط.

وهذه المطارات كانت الرياض وجدة وأبو ظبي ودبي والكويت والدوحة والقاهرة وعَمان والدار البيضاء واسطنبول. وأرجعت السلطات الأمريكية قرار الحظر إلى وجود مخاوف أمنية.

وأعلنت واشنطن الشهر الماضي أنها ستطلب فحصا أكثر صرامة للركاب على الرحلات التجارية المتوجهة إلى الولايات المتحدة في إطار سلسلة من التدابير الأمنية المعززة. وتشمل هذه التدابير 250 مطارا في 105 دولة و180 شركة طيران.

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