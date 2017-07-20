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وزير الداخلية يُنيب مساعده لزيارة رجال الشرطة مصابي أحداث الوراق

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مصراوي Masrawy

وزير الداخلية يُنيب مساعده لزيارة رجال الشرطة مصابي أحداث الوراق

01:32 م الخميس 20 يوليو 2017

وزير الداخلية يُنيب مساعده لزيارة رجال الشرطة مصابي أحداث الوراق

اللواء مجدي عبد الغفار

كتب – علاء عمران:

أناب اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، وفدًا من قيادات الوزارة؛ برئاسة اللواء طارق عطية؛ مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات العامة؛ لزيارة المصابين من رجال الشرطة الذين يتلقون العلاج بمستشفى الشرطة بالعجوزة، ممن أصيبوا أثناء مشاركتهم في حملة تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات بمنطقة الوراق بالجيزة.

واطمأن مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، على الحالة الصحية لرجال الشرطة المصابين، وأوجه الرعاية الطبية المقدمة لهم، ونقل لهم تحيات وتقدير وزير الداخلية وتمنياته لهم بالشفاء العاجل.

وأكد أن وزير الداخلية وجه بمتابعة قطاع الخدمات الطبية والأجهزة المعنية بالوزارة للحالة الصحية للمصابين، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على الاستمرار في مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار وصون مقدسات الوطن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون.

من جانبهم، أعرب المصابون عن اعتزازهم بتوجيهات وزير الداخلية، مؤكدين إصرارهم على العودة لأداء واجبهم في تأدية رسالة الأمن.

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