تضارب حول عمل «العفو الرئاسي» بين «الغزالي» و«الخولي».. أيهما نصدق؟

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طارق الخولي: نعكف على إعداد القائمة الرابعة.. والغزالي: عمل اللجنة مجمد ولم نجتمع منذ عدة أشهر

كتب- أحمد جاد وبيتر مجدي:

«أيهما نصدق» الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس لجنة العفو الرئاسي، الذي قال إن اللجنة لم تجتمع منذ عدة أشهر وأن عملها مجمد ومتوقف حاليًا، أم النائب طارق الخولي، عضو اللجنة، الذي قال إن اللجنة تعمل الآن على إعداد قائمة العفو الرئاسي الرابعة، والمتوقع إصدارها في أقرب وقت.

الخولي أوضح لـ«التحرير»، اليوم، الخميس، أن اللجنة لا يمكنها التنبؤ بالأسماء التي قد يشملها العفو في القائمة الجديدة، لأن اللجنة يقتصر عملها على إرسال الأسماء، والتي تراجع فيما بعد من الناحية القانونية من قبل الجهات المختصة، مضيفا أن «وبالتالي لا يمكننا معرفة الأسماء بشكل دقيق أو الأعداد لأن هناك أسماء تستبعد بسبب وضعها القانوني.

وأشار إلى أن اللجنة في قوائمها الثلاثة الأولى كانت تجمع أسماء المطلوب الإفراج عنهم ثم ترسلها مرة واحدة إلى مؤسسة الرئاسة، لكن في القائمة الرابعة ترسل الأسماء بشكل مباشر دون انتظار تجميع بقية آسماء القائمة طالما تنطبق عليها المعايير.

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ولفت إلى أن المعايير التي على أساسها يتم العفو، تتمثل في عدم الاشتراك في أعمال عنف أو الانضمام لتنظيم إرهابي، مضيفًا أن اللجنة لا تزال تتلقى حتى هذه اللحظة أسماء مطلوب الإفراج عنها سواء من أعضاء اللجنة أو من المجلس القومي لحقوق الانسان أو النقابات أو الأحزاب أو المواطنين.

كان الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس اللجنة، قد صرح لـ«التحرير» يوم الإثنين الماضي، بأن عمل اللجنة مجمد ومتوقف حاليًا، مضيفًا أن اللجنة لم تقم بأي شيء منذ تقديم آخر قائمة بالعفو لرئاسة الجمهورية.

وأوضح أنه «لا جديد فى عمل اللجنة على الإطلاق، وما نقوم به لا يؤخذ بمحمل الجدية»، مشيرًا إلى أن اللجنة كانت تأمل أن يكون هناك تواصل وتجاوب أكثر من قبل مؤسسات الدولة وهو ما لم يحدث- بحسب قوله.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك قوائم جديدة للعفو عن المسجونين ستقدمها اللجنة لرئاسة الجمهورية خلال الأيام المقبلة، قال الغزالي حرب إن اللجنة لم تجتمع منذ عدة أشهر. للمزيد (طالع من هنا)