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«ماتش كورة» ينهي حياة «عريس» على يد صديقه بالشرقية

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«ماتش كورة» ينهي حياة «عريس» على يد صديقه بالشرقية «ماتش كورة» ينهي حياة «عريس» على يد صديقه بالشرقية

التحرير

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قبل أسبوع من حفل زفافه، قُتل شاب بطعنة بالبطن على يد صديقه؛ بسبب مشاجرة بينهما أثناء لعب كرة القدم بالشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز أبو كبير، بوفاة "محمد ج."، 22 عامًا، مقيم بكفر نمر التابع لدائرة المركز، فور وصوله المستشفى العام، مصابًا بطعنة في البطن.

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المجني عليه
 
وكشفت التحريات نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وصديقيه "السيد م."، 22 عامًا، وشقيقه "عبد الله"، 20 عامًا أثناء لعب كرة القدم، تطورت إلى مشاجرة، سدد على أثرها الأخير طعنة نافذة بالبطن، أودت بحياة الأول قبل 7 أيام من حفل زفافه.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين، وأمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة.

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التحرير

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