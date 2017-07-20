تعرف على شروط قبول طلبة الثانوية الأزهرية بكليات «التعليم العالي»

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أعلن موقع التنسيق الإلكتروني بـ"بوابة الحكومة المصرية" قبول دفعات من الطلبة الحاصلين على الثانوية الأزهرية من المجموعتين العلمية والأدبية، بعدد الجامعات الحكومية والمعاهد الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاء في شروط قبول الدفعات الجديدة من الحاصلين على الثانوية الأزهرية، أن يتم قبول الطلاب بكليات الزراعة للقسم العلمي فقط، والتربية قسم اللغة العربية للقسم العلمي والأدبي، والعلوم للقسم العلمي فقط، وكلية التربية الرياضية «بنين فقط» للقسم العلمي والأدبي، والآداب قسم اللغة العربية انتظام وانتساب للقسم الأدبي فقط بفرع الوادي الجديد بجامعة أسيوط «إقليمي»، من أبناء محافظة الوادي فقط ومن الحاصلين على الثانوية الأزهرية من القسمين العلمي والأدبي .

كما يتم قبول الطلاب بفصول كلية التربية قسم اللغة العربية بطور سيناء القسم الأدبي فقط بجامعة السويس، وفصول كلية الآداب قسم اللغة العربية بطور سيناء القسم الأدبي فقط بجامعة السويس «إقليمي» لأبناء جنوب سيناء ومن الحاصلين على الثانوية الأزهرية منها من القسم الأدبي.

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ويتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية لتلك الكليات المذكورة وفقًا لمجموع المواد «الشرعية، والعربية، والثقافية»، وفي نطاق الأعداد المقررة والشروط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات كما هو وارد بجدول الكليات الجامعية.

ومن المقرر أن يتم أيضًا قبول الحاصلين على هذه الشهادة من القسمين العلمي والأدبي بالمعاهد الخاصة في ضوء القواعد والمواد المؤهلة لكل معهد، بشرط ألا يقل المجموع الاعتباري عن 50% بعد استبعاد درجات المواد الشرعية فقط، ويتم قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالمعاهد الخاصة طبقًا للحد الأدنى للثانوية العامة المصرية في نفس عام التقدم لمكتب التنسيق وبنسبة 10% من العدد المقرر للمعهد طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

ويكون المجموع الاعتباري للدرجات في الشهادة الثانوية الأزهرية أساس المفاضلة بين الطلاب في القبول، ووفقًا لترتيب رغباتهم مع مراعاة الشروط الأخرى بكل كلية أو معهد، كما يتم القبول بالكليات سالفة الذكر الطلاب الثانوية الأزهرية دون غيرها من الكليات الجامعية وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات المنظمة لهذا الشأن، ويتم القبول بالمعاهد العالية الخاصة للغات الحاصلين على الثانوية الأزهرية بشرط الحصول على 60% فى اللغتين الأجنبيتين أو إحداهما.