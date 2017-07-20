جزيرة الوراق.. غبار الخوف لا يزال في الأجواء

التحرير

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جزيرة بلا شارع واحد، مجرد ممرات كتلك التي بين الحقول، البيوت تشبه بعضها بعضا، ولا صوت فيها سوى لربات البيوت وهن ينادين على أطفالهن، وصوت كبار السن وهم يندبون حال الجزيرة وحاضرها الموشك على التحطم، أما الشباب فهم يعملون خارجها ولا يعودون إلا في المساء.

في الجزيرة تكَّون عالم بأكمله على مدى عقود طويلة مليء بالذكريات والتفاصيل والمعاني المشتركة، التي كانت دوما مثل خيط ناظم أعطى لأبنائها هويتهم وجعلهم يوقنون بأن مصيرهم واحد، وعدوهم أيضا.

تعقدت الأزمة وصارت أكثر ضبابية، وطغى الخوف على سكان الجزيرة جميعا، لم تر النساء اللاتي خسرن بيوتهن مثل هذا الحدث من قبل، فالمصائب مثل المطر لا أحد يعرف متى يبدأ ومتى ينتهي، كتم الرجال بكاءهم تحت سمات الغضب، ووقف الأطفال يراقبون بحذر غامض ما يحدث، لكن الجميع اتفقوا على حب الجزيرة، ليس لأنها أجمل من غيرها من الأماكن، رغم "هواها الذي يرد الروح"، بل لأنها مأواهم الوحيد، كما اتفقوا على رفض الخروج.

ينفخ دخان سجائره، يتحدث والدمع يحاول شق طريقه بصعوبة ليخرج من عينين متحجرتين لم تبكِ منذ الصبا، في كافتريا استأجرها منذ عشرين عاما لتكون مصدر دخله الوحيد، الذي ربى منه 4 أولاد وزوّجهم وجعلهم يعملون بها، والآن أصبحت مهددة بالإزالة.

من الكافتريا كانت تفوح رائحة الشيشة والنعناع مع صخب متناثر من روادها القلائل الذين يعملون في المعديات، يقول هشام الوراقي:

"هذه الكافتريا أُنشئت منذ 70 عاما، وقمت باستئجارها منذ عام 1992، والأرض المبنية عليها تابعة لوزارة الري والموارد المائية، وأعطتها لنا بموجب (حق انتفاع) مثل كل البيوت هنا".

سحب نفسًا من سيجارته كأنه مُصّر على تجاهل كبر سنه التي تخطت الستين، أو ربما يحاول إخفاء قلقه على مستقبل أولاده، وأضاف: "الناس بنت بيوتها هنا بترخيص من الوحدة المحلية وأدخلت الكهرباء والماء، وأنا فعلت مثلهم، لكن منذ شهرين تمت إزالة الكافتريا تماما، وأعدت إنشاءها بشكل بسيط على شكل (عشة) في انتظار الهدم أيضا، والآن هناك حصار، فالأمن المركزي يقف على الشاطئ وشرطة المسطحات المائية تروح وتجيء طوال اليوم أمامنا".

حين أنهيت حديثي معه، تحرك إلى داخل الكافتريا وطلب مني أن أتبعه، كان يريد ألا يراه أبناؤه وهو بهذه الحالة، سقط الدمع من عينيه، وقال: "أنا لا أبكي على نفسي لكني أبكي على أربعة شباب وزوجاتهم و9 أحفاد لا يملكون شيئا من الدنيا خارج الجزيرة".

من جانبه، يقول الحاج يحيى المغربي، عضو مجلس محلي أسبق، عن الجزيرة، إن هناك قلقا عظيما يطغى على أهالي الجزيرة، قلقا من القادم، وقلقا على المقبوض عليهم الـ19 الذين لا نعرف أماكن احتجازهم حتى الآن، ولن يستريح الأهالي حتى يتم الإفراج عن أبنائهم.

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وأضاف المغربي لـ"التحرير" أن شرطة المسطحات استولت على معدية "القلقل" و"لانش" يستخدمان في نقل السلع التموينية، مؤكدا أن هناك تعتيما من الحكومة التي تقول إنه لن يضار مواطن أو يُطرد من مكانه، لكن الناس خائفة من إزالة بيوتهم، فالجهات المسؤولة تقول إن البيوت المأهولة لن تزال، لكن هناك 3 بيوت مسكونة تمت إزالتها فعلا.

ولفت المغربي إلى أن هناك خط تهذيب للنيل وضعته وزارة الري بطول 30 مترا، وليس لدى الأهالي اعتراض على هدم البيوت المبنية على هذا الخط، لكن ما حدث أن الإزالات تمت في الداخل وليس على النيل.

وشدد على أنه إذا كان هناك استثمار فنحن نرفض أن يكون من خلال الدولة، بمعنى أنه على الدولة ترك المستثمر يتفاوض مباشرة مع المالك، متابعا: "نحن فقراء وليس لنا إلا الله، لكن هذه الأرض بها ملكيات خاصة ولن تُؤخذ لوي دراع"، مضيفا: "لو كانت الدولة تريد استثمارا فلتأت بالمستثمر إلى هنا".

وبدوره، قال إبراهيم أحمد، صاحب معدية، إن شرطة المسطحات حاولت الاستيلاء على المعديات من أجل عزل الجزيرة عن العالم، لكن الأهالي تصدوا لهم، مضيفا أن رئيس المسطحات المائية بمحافظة الجيزة، محمود شاكر، حاول سحب العبارة التي تنقل المواد التموينية والزراعية لكني رفضت فهددني بـ"قضية تجمهر".

وأضاف أحمد أن المسطحات المائية تعاملنا بشكل غير طبيعي، وتحاول التضييق علينا.

وأشار إلى أن حديث الإعلام عن هيبة الدولة يخلق "فتنة"، مؤكدا أن هيبة الدولة لم تهتز، وأن الجزيرة بلا أي سابقة للإرهاب حتى يتم وصم أهلها بتلك التهمة، منوها بأنه لو كانت الأرض ملك الدولة فعلى الحكومة تعويض الأهالي عنها، وإيجاد بديل لهم.

تركت الجزيرة عائدا على متن معدية، كانت الجزيرة هادئة وعلى وجوه أهلها قلق عميق مما هو قادم.