ارتفاع درجة الحرارة والتعرق يسبب الحمونيل

مع ارتفاع درجة الحرارة والزحام تنشط بعد الفطريات والتى تسبب مشاكل وخاصة لدى الأطفال والتى تسبب قلقا عاما للأسرة المصرية ومن ضمنها مرض الحمونيل.

تقول الدكتورة مهجة حنا استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية، إن مرض الحمونيل من أكثر الأمراض شهرة ويصيب الأطفال على وجه الخصوص هم الأكثر عرضة للإصابة به وخاصة أصحاب البشرة البيضاء، ويكون حموالنيل مصاحبا لارتفاع الحرارة الشديد إما فى الجو أو فى جسم المريض.

يعرف الحمونيل على أنه التهابات فى الغدد العرقية نتيجة انسدادها بالأملاح الخارجة من العرق وينتج عن ذلك ظهور بقع حمراء اللون على جسد المريض تسبب حكة شديدة وقد يصل الأمر إلى ظهور بقع مليئة بسوائل صديدية نتيجة تلوثها ببكتريا صديدية

وعن أسباب انتشار الحمونيل فى الصيف فإنه قد يكون بسبب إهمال النظافة الشخصية بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم والتعرض المستمر لحرارة الشمس المرتفعة والتعرق الشديد والاحتكاك لذلك ينصح مريض الحمونيل بضرورة الاستحمام من (2-3) مرات يوميا على الأقل وضرورة الابتعاد عن أفراد الأسرة وعدم استخدام أدوات المريض الشخصية.

ونؤكد على مريض ارتداء الملابس القطنية الماصة للعرق ويستخدم المريض المضادات الحيوية وبعض المراهم وتتراوح حضانة المرض من أسبوع إلى 10 أيام.

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